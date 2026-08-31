JSCA AGM में बड़ा फैसला: एसए रहमान की सदस्यता रद, धनबाद मेयर संजीव सिंह को लगा झटका

जागरण संवाददाता, रांची/धनबाद। झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) की वार्षिक आम सभा (एजीएम) रविवार को रांची के धुर्वा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर में संपन्न हुई। एजीएम में जेएससीए के नए लोकपाल की नियुक्ति की गई। साथ ही धनबाद के एसए रहमान और एसबी सिंह की सदस्यता समाप्त करने के निर्णय पर मुहर लगी।

जेएससीए से एसए रहमान का निष्कासन धनबाद के मेयर संजीव सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। संजीव सिंह ने धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह और महासचिव विनय सिंह को पद से हटाने के लिए अभियान छेड़ रखा है। एएस रहमान, संजीव सिंह का साथ दे रहे थे।

आम सभा में अगले सत्र के लिए चयन समितियों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सीनियर, जूनियर और महिला चयन समितियों का गठन शामिल है। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसोसिएशन के प्रशासनिक, वित्तीय और अनुशासनात्मक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष संजय पांडे, सचिव सौरभ तिवारी,कोषाध्यक्ष अमिताभ घोष और संयुक्त सचिव शहबाज नदीम सहित प्रबंधन समिति के सभी सदस्य मंच पर मौजूद रहे। अनुशासनहीनता पर नपे रहमान व एसबी सिंह बैठक का मुख्य केंद्र अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई रहा। विशेष जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर आजीवन सदस्य एसए रहमान और एसबी सिंह के निष्कासन का प्रस्ताव रखा गया। जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और दोनों की सदस्यता समाप्त करने पर मुहर लगाई गई।

इसके अलावा, धनबाद क्रिकेट संघ द्वारा पहले से हटाए गए सदस्य की बर्खास्तगी को नियमपुस्तिका के अनुसार अंतिम रूप दिया गया। एजीएम के दौरान एसबी सिंह स्टेडियम में नजर आए और अपने खिलाफ लिए गए निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई और काफी हंगामा किया। जिसकी वहां सदस्यों ने आलोचना की।

नए लोकपाल की नियुक्ति झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को एसोसिएशन का लोकपाल और एथिक्स आफिसर मनोनीत करने पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर 2022 के फैसले और लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में एसोसिएशन के नियम और विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों को उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी। पिछले वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के ब्योरे और आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र के बजट को भी मंजूरी दी गई।