झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट, 15 अगस्त तक नहीं थमेगा बारिश का दौर; बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर

जागरण संवाददाता, धनबाद। Jharkhand Weather Update: अगस्त की शुरुआत के साथ ही झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा और आसपास के जिलों में हर दिन थम-थम कर बारिश हो रही है। कहीं तेज तो कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं। रविवार को भी धूप-छांव के बीच दोपहर में बौछारें पड़ीं।

मौसम विभाग के अनुसार, झारखंड से उत्तरी ओडिशा, उत्तर पूर्वी मध्यप्रदेश होकर छत्तीसगढ़ तक लो प्रेशर सक्रिय है। इसके असर से राज्य वर्षा का दौर जारी है। मंगलवार से बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास चक्रवाती घेरा बनने की संभावना है।

13 अगस्त से चक्रवाती घेरा लो प्रेशर में बदल सकता है। इससे भारी वर्षा की संभावना बन रही है। 15 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान कहीं-कहीं 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और गर्जन-वज्रपात की भी संभावना है।

अगस्त के नौ दिनों में 91.2 मिलीमीटर वर्षा एक जून से शुरू हुए मानसून सीजन में अब तक 515.7 मिलीमीटर वर्षा का रिकार्ड दर्ज किया गया है। इनमें सबसे कम वर्षा जून में हुई। जून माह में महज 74.1 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। जुलाई में 350.4 एमएम हुई।

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