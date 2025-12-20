Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Jharkhand Weather Alert: घने कोहरे से जीटी रोड पर छाया अंधेरा, राजधानी जैसी ट्रेनें 6 घंटे लेट; जरूरी न हो तो घर से न निकलें

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    Jharkhand Weather Alert: झारखंड में घने कोहरे के कारण जीटी रोड पर अंधेरा छाया हुआ है। राजधानी समेत कई ट्रेनें 6 घंटे तक लेट हो गई हैं, जिससे यात्रियों ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, धनबाद। ठंड और घने कोहरे ने धनबाद समेत पूरे कोलांचल में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही छाए घने कोहरे और धुंध के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे रेल और सड़क यातायात पर व्यापक असर पड़ा। कई प्रमुख ट्रेनें घंटों विलंब से चलीं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GT Road

    नई दिल्ली–कोलकाता जीटी रोड पर धुंध के कारण वाहन रेंगते नजर आए। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा सहित पूरे झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। कोहरा छाने के साथ ही दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोग दिन में भी फुल स्वेटर, जैकेट, टोपी और मफलर पहनकर घरों से बाहर निकले।

    धूप की तपिश कमजोर रही और सर्द हवाओं ने दिनभर कंपकंपी बढ़ाए रखी। शाम ढलते ही मौसम और अधिक सर्द हो गया। बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई। धनबाद में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। रात गहराने के साथ ठंड का असर और तेज हो गया।

    मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो से तीन दिनों तक धनबाद और आसपास के जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि अत्यंत आवश्यक न होने पर घने कोहरे के दौरान घर से बाहर न निकलें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

    कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी साफ नजर आया। शुक्रवार को धनबाद होकर चलने वाली सियालदह-नई दिल्ली और हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार को करीब चार बजे नई दिल्ली पहुंचीं, जबकि इनका निर्धारित पहुंचने का समय सुबह साढ़े दस बजे था।

    कई अन्य ट्रेनें भी पांच से छह घंटे तक विलंब से चलीं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें अभी और बढ़ सकती हैं।

     