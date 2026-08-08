झारखंड के लाखों आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति अटकी, केंद्र पर निर्भर पोस्ट-मैट्रिक भुगतान

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड के 2.5 लाख अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो पाया है। इससे झारखंड के आदिवासी विद्यार्थियों के शिक्षा के अधिकार की उपेक्षा है।

हालांकि इस मामले में राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्य एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने साफ किया है कि प्री मैट्रिक की राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है, लेकिन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है।