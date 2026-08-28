Sarvajan Pension Yojana: अगस्त तक धनबाद के 2.04 लाख लाभुकों के खाते में पहुंची 40.82 करोड़ रुपये की पेंशन राशि

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखण्ड मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत अगस्त 2026 तक जिले के कुल 2,04,117 लाभुकों के बीच कुल ₹40,82,34,000 (चालीस करोड़ बयासी लाख चौंतीस हजार रुपये) की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गोविन्दपुर (प्रखण्ड व अंचल) के कुल 33,723 लाभुकों को ₹6,74,46,000, बाघमारा (प्रखण्ड व अंचल) के कुल 31,675 लाभुक को ₹6,33,50,000, धनबाद (प्रखण्ड व अंचल) के कुल 30,773 लाभुक को ₹6,15,46,000 दिए गए।

झरिया अंचल के कुल 22,082 लाभुक को ₹4,41,64,000, तोपचांची प्रखण्ड के कुल 13,897 लाभुक को ₹2,77,94,000, एग्यारकुण्ड (प्रखण्ड व अंचल) के कुल 11,793 लाभुक को ₹2,35,86,000, कलियासोल प्रखण्ड के कुल 10,519 लाभुक को ₹2,10,38,000 का भुगतान अगस्त 2026 तक का किया गया है।

वहीं टुंडी प्रखण्ड के कुल 10,530 लाभुक को ₹2,10,60,000, निरसा प्रखण्ड के कुल 9,907 लाभुक को ₹1,98,14,000, पुटकी अंचल के कुल 8,768 लाभुक को ₹1,75,36,000, पूर्वी टुंडी प्रखण्ड के कुल 4,153 लाभुक को ₹83,06,000 तथा बलियापुर (प्रखण्ड व अंचल) के कुल 16,297 लाभुक को ₹3,25,94,000 का अगस्त 2026 तक का भुगतान किया गया है।