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झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर: राज्य की 80% आबादी को मिलेगा मुफ्त राशन, जिलों का पूरा कोटा

By Balwant Kumar Edited By: Chandan Sharma
Updated: Fri, 21 Aug 2026 04:22 PM (IST)

झारखंड में 3.29 करोड़ की आबादी के लिए 2.64 करोड़ लोगों को राशन वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कुल आबादी का 80.10% है। यह लक्ष्य 2011 की जनगणना और 2020 के आदेश पर आधारित है, जिसमें पिछले छह सालों से कोई वृद्धि नहीं हुई है।

झारखंड में 2.64 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन, 3.29 करोड़ आबादी के लिए लक्ष्य तय।

झारखंड में 2.64 करोड़ लोगों को मिलेगा राशन, 3.29 करोड़ आबादी के लिए लक्ष्य तय।

बलवंत कुमार, धनबाद। राशन कार्ड बनाने को लेकर राज्य के हर जिले में लंबी प्रतीक्षा सूची है। इसके बावजूद भी हर दिन लोग नए राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। हाल के दिनों में 25 लाख लोगों की प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था, वहीं अब एक नए आदेश के तहत राज्य भर में 2.64 करोड़ लोगों को राशन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि राज्य की कुल आबादी 3.29 करोड़ है।

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य की 80.10 प्रतिशत लोगों को राशन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (पीएचएच) राशनकार्डधारियों को शामिल किया गया है।

विभाग ने जिलावार लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी को सूची जारी कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक लाभूकों को नहीं जोड़ा जाएगा। यह तभी संभव है जब वहां रिक्तियां हों। जबकि गंभीर बीमारी और असाध्य रोगों से ग्रसित लोगों के लिए 100 रिक्तियां रखना अनिवार्य है।

इसके साथ ही प्रत्येक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वे प्रत्येक माह जारी किए गए राशनकार्ड की समीक्षा भी करें। उपरोक्त राशन वितरण लक्ष्य का निर्धारण वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2020 में जारी आदेश के अलोक में किया गया है।

छह सालों में नहीं हुई बढ़ोतरी

विभागीय आदेश में बताया गया है कि वर्ष 2020 में विभाग की ओर से एक संकल्प जारी किया गया था। इसमें पीएचएच और एएवाई लाभूकों की कुल संख्या 2,64,25,385 थी। यही लक्ष्य छह साल बाद भी है। यानी इसमें अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो राशनकार्ड रद किए जा रहे हैं उन्हीं की जगह पर नए लाभूकों का राशनकार्ड बन रहा है।

राज्य सरकार से प्राप्त आदेश के आलोक में कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में 24 हजार से अधिक राशनकार्ड को रद करने का कार्य प्रक्रियाधीन है। यह काम पूरा होते ही नए लाभूकों का राशनकार्ड जारी कर दिया जाएगा।
- पंकज कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद

यह है राज्य की जनसंख्या और राशन वितरण का लक्ष्य

जिला जनसंख्या एएवाई पीएचएच
बोकारो 20,62,330 87,688 12,59,404
चतरा 10,42,886 1,55,240 7,33,711
देवघर 14,92,073 62,608 11,29,351
धनबाद 26,84,487 1,36,992 17,33,368
दुमका 13,21,442 1,98,244 9,21,373
पूर्वी सिंहभूम 22,93,919 2,35,484 14,26,152
गढ़वा 13,22,784 1,24,444 10,61,607
गिरिडीह 24,45,474 2,76,664 18,31,433
गोड्डा 13,13,551 1,13,932 9,91,565
गुमला 10,25,213 1,31,788 6,94,351
हजारीबाग 17,34,495 2,25,388 12,33,217
जामताड़ा 7,91,042 73,380 6,39,867
खूंटी 5,31,885 1,34,148 3,21,754
कोडरमा 7,16,259 68,141 4,66,120
लातेहार 7,26,978 58,164 6,23,931
लोहरदगा 4,61,790 56,740 3,72,710
पाकुड़ा 9,00,422 79,232 6,99,581
पलामू 19,39,869 1,88,740 16,40,186
रामगढ़ 9,49,443 85,312 5,16,203
रांची 29,14,253 4,22,392 15,63,684
साहेबगंज 11,50,567 1,62,500 7,88,774
सरायकेला खरसावां 10,65,056 1,37,920 7,47,361
सिमडेगा 5,99,578 69,632 4,89,679
पश्चिमी सिंहभूम 15,02,338 3,86,820 8,70,403