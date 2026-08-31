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झारखंड में 5 सितंबर तक भारी बारिश के आसार, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव सक्रिय; IMD की चेतावनी जारी

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:42 AM (IST)

Dhanbad Rain Forecast: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण झारखंड में 5 सितंबर तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है।

बारिश के बीच बच्चे के साथ स्कूल बस का इंतजार करती महिला। (फाइल फोटो)

बारिश के बीच बच्चे के साथ स्कूल बस का इंतजार करती महिला। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना।

  2. झारखंड में 5 सितंबर तक आंधी-बारिश की संभावना।

  3. राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के संकेत।

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड में पूरे अगस्त थम-थम कर बारिश कराने के बाद मानसून के सितंबर के पहले सप्ताह में भी सक्रिय रहने के आसार हैं। पांच सितंबर तक गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश की संभावना है। India Meteorological Department Ranchi ने सोमवार सुबह जारी बुलेटिन में येलो अलर्ट जारी किया है।

Aaj Ka Mausam

इस माह के अंतिम दिन यानी सोमवार 31 अगस्त को भी राज्य के अधिकतर भागों में बारिश हो सकती है। कहीं-कहीं भारी बारिश के भी संकेत मिल रहे हैं। धनबाद में रविवार की रात भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। सोमवार सुबह फुहारें पड़ रहे हैं। 

मौसम केंद्र रांची से जारी अपडेट में बताया गया कि मौसम में आये बदलाव का कारण बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय भागों व ओडिशा से होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। लो प्रेशर के केंद्र से जुड़ा चक्रवाती घेरा ट्रफ के रूप में झारखंड में फैला है।

इसके प्रभाव से अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधि जारी रह सकती है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। सोमवार सुबह धनबाद का आसमान साफ नही है। आसमान में बादलों का डेरा है। धनबाद के साथ ही इसके पड़ोस के जिलों-बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में भी बूंदा-बांदी हो रही है। 

IMD Ranchi ने सोमवार सुबह जारी अलर्ट में कहा है कि बोकारो, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, खूंटी, रामगढ़, रांची, सरायकेला-खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में हल्के से तेज बारिश हो सकती है। 