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बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का झारखंड पर असर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:17 AM (IST)

Bay of Bengal low pressure के कारण झारखंड में 18 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा सहित कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी।

Jharkhand Wather Alert: बोकारो में बारिश के बीच स्कूल वैन के इंतजार में मां के साथ बच्चा। (फोटो जागरण)

Jharkhand Wather Alert: बोकारो में बारिश के बीच स्कूल वैन के इंतजार में मां के साथ बच्चा। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. झारखंड में 18 अगस्त तक जारी रहेगी बारिश की गतिविधियां।

  2. धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा में भारी बारिश की संभावना।

  3. वज्रपात का खतरा, खुले स्थानों पर जाने से बचें।

जागरण संवाददाता, धनबाद। Bay of Bengal में बने मौसम सिस्टम का असर झारखंड के मौसम पर लगातार बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार राज्य में 18 अगस्त तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

आज और कल भारी बारिश की संभावना

झारखंड के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा समेत आसपास के इलाकों में  17 और 18 अगस्त को बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।

धनबाद शहर में रविवार को पूरे दिन धूप-छांव के बाद शाम में बौछारें पड़ीं। कहीं तेज तो कहीं हल्की वर्षा हुई। गर्जन और आंधी के साथ बारिश की गतिविधि पूरे सप्ताह जारी रहने का अनुमान है। सोमवार को धनबाद समेत पड़ोसी जिले बोकारो, जामताड़ा और रामगढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

24 घंटे में और सक्रिय होगा लो प्रेशर

मौसम केंद्र रांची से जारी पूर्वानुमान में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में क बार फिर लो प्रेशर सक्रिय हो गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से राज्य के लगभग जगहों पर वर्षा होगी।

कहीं-कहीं भारी वर्षा होने के आसार हैं। बारिश की गतिविधि बढ़ने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट आ सकती है। आंधी-बारिश से गर्मी से राहत मिलेगी पर आकाशीय बिजली का खतरा बढ़ सकता है।

झारखंड के मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्से में दिखेगा ज्यादा असर 

मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त को झारखंड के कई हिस्सों में बारिश का प्रभाव अधिक रह सकता है। खासकर मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में भी मौसम सक्रिय रहने के आसार हैं। बादलों की आवाजाही के बीच कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है।

18 अगस्त को भी इन जिलों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में धनबाद-बोकारो कोयलांचल और गिरिडीह-जामताड़ा क्षेत्र में रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रह सकता है।

बारिश के दौरान गरज-चमक और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। लोगों को मौसम खराब होने पर खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के नीचे खड़े नहीं होने की सलाह दी जाती है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

लो प्रेशर और मानसून सिस्टम से बढ़ी सक्रियता

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और आसपास बने सिस्टम के कारण पूर्वी भारत में मानसूनी गतिविधियां बढ़ी हैं। झारखंड में 15 से 18 अगस्त तक बारिश की गतिविधि जारी रहने का पूर्वानुमान है।

धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में लगातार बारिश होने पर निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों और छोटे पुल-पुलियों पर आवागमन भी प्रभावित हो सकता है। लोगों को मौसम विभाग के ताजा अलर्ट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।