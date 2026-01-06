झारखंड में एम परिवहन वेबसाइट चार दिनों से ठप, वाहन संबंधी सेवाएं बाधित होने लोग परेशान

जागरण संवाददाता, धनबाद। mParivahan, Parivahan Sewa & Sarathi Parivahanः झारखंड राज्य में परिवहन विभाग की वेबसाइट एम परिवहन बीते चार दिनों से बाधित है। साइट बंद रहने के कारण परमिट, फिटनेस, टैक्स जमा, प्रदूषण जमा करने सहित वाहनों से जुड़ी तमाम सेवाएं प्रभावित हो गई है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

धनबाद आरटीओ कार्यालय आने वाले लोगों की शिकायत है कि वेबसाइट से कोई भी जरूरी फार्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने लाइसेंस आदि के लिए आवेदन किया है, उनका आवेदन भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस वजह वे ड्राइविंग टेस्ट का स्लाट बुक नहीं हो पा रहा है।

सबसे ज्यादा दिक्कत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस व डुप्लीकेट लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में आ रही है। कई लोगों ने पहले से स्लाट बुक कर रखा है, लेकिन वेबसाइट से फार्म और रसीद नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया अधूरी रह जा रही है।

चार दिन से बाधित है साइट फिर भी अधिकारी साधे हुए हैं चुपी परिवहन कार्यालय के चक्कर लगा रहे वाहन मालिक व ट्रक चालकों का कहना है कि लगातार चार दिन से साइट (mParivahan mobile app) बाधित होने के बावजूद विभाग की ओर से ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है।