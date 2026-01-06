Language
    झारखंड में एम परिवहन वेबसाइट चार दिनों से ठप, वाहन संबंधी सेवाएं बाधित होने लोग परेशान

    By Shashi Bhushan Roy Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:24 AM (IST)

    mParivahanः झारखंड में एम परिवहन वेबसाइट चार दिनों से बाधित है, जिससे परमिट, फिटनेस, टैक्स जमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित वाहन संबंधी कई सेवाएं प्रभा ...और पढ़ें

    झारखंड में काम नहीं कर रहा एम परिवहन।

    जागरण संवाददाता, धनबाद। mParivahan, Parivahan Sewa & Sarathi Parivahanः झारखंड राज्य में परिवहन विभाग की वेबसाइट एम परिवहन बीते चार दिनों से बाधित है। साइट बंद रहने के कारण परमिट, फिटनेस, टैक्स जमा, प्रदूषण जमा करने सहित वाहनों से जुड़ी तमाम सेवाएं प्रभावित हो गई है। इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    धनबाद आरटीओ कार्यालय आने वाले लोगों की शिकायत है कि वेबसाइट से कोई भी जरूरी फार्म डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने लाइसेंस आदि के लिए आवेदन किया है, उनका आवेदन भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस वजह वे ड्राइविंग टेस्ट का स्लाट बुक नहीं हो पा रहा है।

    सबसे ज्यादा दिक्कत ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, फिटनेस व डुप्लीकेट लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं में आ रही है। कई लोगों ने पहले से स्लाट बुक कर रखा है, लेकिन वेबसाइट से फार्म और रसीद नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया अधूरी रह जा रही है। 

    चार दिन से बाधित है साइट फिर भी अधिकारी साधे हुए हैं चुपी

    परिवहन कार्यालय के चक्कर लगा रहे वाहन मालिक व ट्रक चालकों का कहना है कि लगातार चार दिन से साइट (mParivahan mobile app) बाधित होने के बावजूद विभाग की ओर से ठोस वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। 

    क्या कहते हैं डीटीओ

    इस संबंध में धनबाद जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर द्विवेदी ने कहा कि एम परिवहन बाधित होने की शिकायत मिली है। मुख्यालय को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। जल्द ही लोगों को परेशानी से निजात मिल जाएगा।