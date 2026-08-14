झारखंड के शॉपिंग मॉल और अपार्टमेंट भी पर्यावरण नियमों के दायरे में, 31 दिसंबर तक CTE-CTO के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

आशीष सिंह, धनबाद। Central Pollution Control Boardधनबाद के सभी शापिंग माल, बड़े-बड़े मल्टीस्टोरी कांप्लेक्स, अपार्टमेंट और ऊंचे भवनों को अब पर्यावरण नियमों को मानना अनिवार्य होगा। अभी तक ये नियमों से बाहर थे। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में पर्यावरण नियमों के अनुपालन को लेकर अपना रुख अपनाया है।

बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी के निर्देश पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा राज्यभर के सभी बड़े प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स और हाउसिंग सोसायटियों को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस नए निर्देश के दायरे में विशेष रूप से शापिंग माल, मल्टी-स्टोरी रेजिडेंशियल (रिहायशी) एवं कामर्शियल भवन और बड़े अपार्टमेंट शामिल किए गए हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह नियम पांच हजार वर्गमीटर से अधिक बिल्डअप एरिया पर लागू होंगे। इस नए नियम से धनबाद के 1500 से अधिक अपार्टमेंट और लगभग 50 शापिंग माल जद में आएंगे। सभी प्रतिष्ठानों के लिए स्थापना सहमति (सीटीई) परिचालन सहमति (सीटीओ) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

पांच हजार वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले भवनों को 31 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन करना होगा। तय तिथि तक सहमति प्राप्त न करने या आवेदन न करने की स्थिति में संबंधित संस्थाओं और बिल्डरों के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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इसके साथ ही इन सभी संस्थानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानों के तहत थोक अपशिष्ट जनरेटर के रूप में स्थानीय नगर निकाय के साथ स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा शुल्क जेएसपीसीबी के अनुसार सीटीई और सीटीओ के लिए पूंजीगत निवेश (लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं प्रदूषण नियंत्रण) के आधार पर शुल्क तय किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि इन पांचों को मिलाकर किसी भी भवन का मूल्य तय होगा और इसी आधार पर सीटीई एवं सीटीओ की फीस लगेगी।