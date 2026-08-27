झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: धनबाद की 3.46 लाख बहनों को रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत धनबाद जिले की कुल 3 लाख 46 हजार 084 बहनों को रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात मिली है। रक्षा पर्व के पहले बहनों को जुलाई 2026 की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में आधार-बेस्ड भुगतान के जरिए भेज दी गई है।

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि इसमें कुल 86 करोड़ 52 लाख 10000 रूपये की राशि अंतरण की गई है। जिले के सभी लाभुक बहनों का पर्व अब ठीक से मन सकेगा। उपायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार धनबाद जिले के प्रखण्ड कार्यालय, बाघमारा में 44189 बहनों को सौगात मिली है जबकि अंचल कार्यालय, बाघमारा से 7373 लाभुकों को राशि भेजी गई।

प्रखण्ड कार्यालय, बलियापुर से 21370, अंचल कार्यालय, बलियापुर से 1136, प्रखण्ड कार्यालय, धनबाद से 7024, अंचल कार्यालय, धनबाद से 32382, प्रखण्ड कार्यालय, एग्यारकुण्ड से 16660, अंचल कार्यालय, एग्यारकुण्ड से 5297 लाभुक को राशि भेजी गई है। वहीं, प्रखण्ड कार्यालय गोविन्दपुर से 50485, अंचल कार्यालय, गोविन्दपुर से 853, अंचल कार्यालय, झरिया से 44341, प्रखण्ड कार्यालय, कलियासोल से 19894, प्रखण्ड कार्यालय निरसा से 23715, प्रखण्ड कार्यालय, पूर्वी टुण्डी से 9721, अंचल कार्यालय, पुटकी से 18132, प्रखण्ड कार्यालय, तोपचांची से 27020 और प्रखण्ड कार्यालय, टुण्डी से 16492 लाभुकों को प्रशासन ने राशि भेजी है।