बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन का असर, धनबाद में नहीं थम रही बारिश; सोमवार दिन-रात बरसे बादल, आज भी फुहारें

जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर झारखंड के धनबाद कोयलांचल और इसके आसपास के जिलों में दिख रहा है। 15 अगस्त से ही धनबाद में थोड़े-थोड़े अंतराल पर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है।

सोमवार को सुबह से रात तक थोड़े-थोड़े अंतराल में बारिश होती रही। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। रात में भी कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। मंगलवार सुबह भी फुहारें पड़ रहे हैं। बारिश की गतिविधि अगले दो दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य के अधिकतर हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा की भी प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को धनबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा व रांची में भी भारी वर्षा के आसार हैं। मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के अगले 24 घंटे में झारखंड-बिहार होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधि जारी रहेगी।

लगातार बारिश के कारण धनबाद के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट रोड में डीआरएम आफिस के सामने काफी पानी जमा हो गया है। इसे आने-जाने वाले लोग परेशान हैं।