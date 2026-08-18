बंगाल की खाड़ी के डिप्रेशन का असर, धनबाद में नहीं थम रही बारिश; सोमवार दिन-रात बरसे बादल, आज भी फुहारें
बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के कारण धनबाद और आसपास के जिलों में 15 अगस्त से लगातार बारिश हो रही है।
HighLights
बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन से लगातार बारिश।
धनबाद समेत कई जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी।
IMD Ranchi ने जारी की एडवायजरी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का असर झारखंड के धनबाद कोयलांचल और इसके आसपास के जिलों में दिख रहा है। 15 अगस्त से ही धनबाद में थोड़े-थोड़े अंतराल पर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश हो रही है।
सोमवार को सुबह से रात तक थोड़े-थोड़े अंतराल में बारिश होती रही। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। रात में भी कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश होती रही। मंगलवार सुबह भी फुहारें पड़ रहे हैं।
बारिश की गतिविधि अगले दो दिनों तक जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान राज्य के अधिकतर हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी वर्षा की भी प्रबल संभावना है।
मौसम विभाग ने मंगलवार को धनबाद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा व रांची में भी भारी वर्षा के आसार हैं।
मौसम केंद्र रांची से जारी सूचना में बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के अगले 24 घंटे में झारखंड-बिहार होकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधि जारी रहेगी।
लगातार बारिश के कारण धनबाद के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट रोड में डीआरएम आफिस के सामने काफी पानी जमा हो गया है। इसे आने-जाने वाले लोग परेशान हैं।
शहर के आइएसएम के मुख्य गेट से धैया की तरफ जाने वाली सड़क में भी जगह-जगह जल जमाव हो गया है। इसमें गाड़ियां फंस जा रही हैं।
मौसम विभाग की एडवाइजरी
- नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने से अचानक बाढ़ का खतरा, निचले इलाकों में रहें सतर्क
- कच्चे मकान, झुग्गी-झोपड़ी और कमजोर दीवारों को पहुंच सकता है नुकसान
- कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ सकता है खतरा, वाहन चलाते समय बरतें सावधानी
- जलभराव वाले रास्तों और कमजोर पुल-पुलिया को पार करने से बचें
- तेज बारिश के दौरान घर के अंदर फर्श पर लेटने और कंक्रीट की दीवारों के सामने खड़े रहने से बचें