Electrohomoeopathy को मान्यता क्यों नहीं? बाघमारा विधायक के सवाल पर झारखंड विधानसभा में सरकार ने दिया जवाब

जागरण संवाददाता, बरोरा (धनबाद)। Dझारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बाघमारा से भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो द्वारा राज्य में इलेक्ट्रोहोमियोपैथी पद्धति के प्रचार-प्रसार को लेकर पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न का सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया। स्वास्थ्य विभाग ने सदन को बताया कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी चिकित्सा पद्धति आयुष (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) के अंतर्गत शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय/आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा भी इस पद्धति को मान्यता प्रदान किए जाने संबंधी कोई सूचना राज्य को प्राप्त नहीं हुई है।



प्रश्न के दूसरे भाग में सरकार ने कहा कि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी में उपयोग की जाने वाली दवाओं का स्वरूप आयुष की मान्य चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों के बराबर नहीं माना गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की मान्यता नहीं दी गई है।



सदन में यह भी स्पष्ट किया गया कि चूंकि इलेक्ट्रोहोमियोपैथी आयुष का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस विषय में केंद्र सरकार से राज्य को अब तक कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।