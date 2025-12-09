Jharkhand Congress में बड़ी कार्रवाई की तैयारी... निष्क्रिय प्रखंड अध्यक्षों की छुट्टी तय, जिलों से रिपोर्ट तलब

जागरण संवाददाता, धनबाद। कांग्रेस के सभी 25 जिलाध्यक्षों की बैठक इस महीने की 19 दिसंबर को रांची में होगी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा होनी है।

प्रदेश अध्यक्ष ने सभी जिलाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि बैठक में आने से पहले अपने अपने जिले के प्रखंड अध्यक्षों के कामकाज का विवरण भी तैयार करके निर्धारित फार्मेट में भेजें। पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत व वार्ड कांग्रेस कमेटी की मासिक बैठक की विवरणी भी 28 दिसंबर तक भेजे जाने को कहा है।

प्रदेश कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष व जिला पर्यवेक्षकों से यह भी कहा है कि वे अलग अलग प्रखंड में निष्क्रिय प्रखंड अध्यक्षों की भी सूची भी सौंपे। जो प्रखंड अध्यक्ष संगठन व पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में जिलाध्यक्ष व जिला पर्यवेक्षक से रिपोर्ट भी मांगी है।