झारखंड के SNMMCH और MGM मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी MBBS सीटें, कैबिनेट का बड़ा फैसला

डिजिटल डेस्क, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल (SNMMCH), धनबाद और जमशेदपुर स्थित एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ ही दोनों संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन का कार्य किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने की भी स्वीकृति दी गई है। यह निर्णय मंगलवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया।



वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के तीसरे चरण के तहत संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाया जाएगा।



इस योजना के लिए कुल 495 करोड़ 2 लाख 77 हजार 600 रुपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही इस संबंध में भारत सरकार और झारखंड सरकार के बीच किए जाने वाले एमओयू (MoU) के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी गई है।



इसी तरह वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक केंद्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना के तहत राज्य सरकार के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में भी एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहां नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के तीसरे चरण के तहत संस्थान के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा।



एमजीएम मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 393 करोड़ 91 लाख 9 हजार 600 रुपये की लागत से प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके लिए भी भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किए जाने वाले एमओयू के प्रारूप को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।



दोनों मेडिकल कॉलेजों के विस्तार और उन्नयन से राज्य में चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

झारखंड कैबिनेट ने कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें धनबाद और गिरिडीह जिले से संबंधित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं : 1. धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-बलियापुर, मौजा आसनबनी, थाना सं०-192, विभिन्न गत सर्वे एवं हाल सर्वे खाता संख्या, विभिन्न गत सर्वे एवं हाल सर्वे प्लॉट संख्या, कुल रकबा 3.43 एकड़ गैर आबाद खास अनाबाद बिहार सरकार, विभिन्न किस्म की भूमि कुल देय राशि रु० 5,39,53,910/- (पाँच करोड़ उनतालीस लाख तिरपन हजार नौ सौ दस) मात्र की अदायगी पर Tasra Open Cast कोयला खनन परियोजना में अर्जनाधीन भूमि से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्विकास हेतु Steel Authority of India Limited (SAIL) के पक्ष में सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।