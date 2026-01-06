झारखंड में लोकतंत्र बंधक, भाजपा का हेमंत सरकार पर हमला, धनबाद नगर निगम घेराव का ऐलान

जागरण संवाददाता, झरिया (धनबाद)। झारखंड में लोकतंत्र को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर भाजपा ने इसे खुली तानाशाही करार दिया है। हाई कोर्ट के बार-बार स्पष्ट आदेशों के बावजूद सरकार का चुनाव से भागना इस बात का प्रमाण है कि वह जनता के जनादेश से डर रही है।



इसी जनविरोधी रवैये के खिलाफ भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। इसी क्रम में झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद नगर निगम (DMC) कार्यालय के घेराव का एलान करते हुए सरकार को कड़ा संदेश दिया है। सोमवार को भाजपा के झरिया बिहार बिल्डिंग कार्यालय में आयोजित बैठक में विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को जानबूझकर टालना लोकतंत्र की हत्या है और भाजपा इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।



विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव से इसलिए भाग रही है क्योंकि उसे जनता की नाराजगी का डर है। चुनाव की आहट से ही सरकार ईवीएम (EVM) हटाकर बैलेट बॉक्स की साजिश रच रही है, ताकि परिणामों को प्रभावित किया जा सके। भाजपा इस साजिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम चुनाव दलगत आधार पर, ईवीएम के माध्यम से और पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।



रागिनी सिंह ने कहा कि नगर निगम का कार्यकाल वर्ष 2020 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन सरकार की टाल-मटोल, बढ़ती अफसरशाही और राजनीतिक दुर्भावना के कारण आज तक चुनाव नहीं हो सका। यह सीधा-सीधा जनता के अधिकारों पर डाका है। भाजपा लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज बुलंद करती रहेगी और इस जनविरोधी सरकार के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।



बैठक में धनबाद नगर निगम कार्यालय के पास प्रस्तावित एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर विस्तार से रणनीति पर चर्चा हुई। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया गया। मौके पर राज किशोर जैना, उमेश यादव, सत्यदेव सिंह, स्वरूप भट्टाचार्य, अवधेश साव, वीरेंद्र वर्मा, सुनील पासवान, संतोष रवानी, दिलीप भारती, अभिषेक पांडे, संतोष शर्मा, अमित साहू, दिलीप आडवाणी, अजय वर्मा, अमित चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।