Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

झारखंड-बंगाल के बीच रेल सेवा फिर प्रभावित, 18, 21 और 23 अगस्त को कई ट्रेनें रहेंगी रद

By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:17 AM (IST)

South Easter Railway Update: आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों के कारण झारखंड और बंगाल के बीच रेल सेवाएं 18, 21 और 23 अगस्त को प्रभावित रहेंगी।

Adra Rail Division में विकास कार्य के कारण रेल सेवा प्रभावित। (प्रतीकात्मक फोटो)

Adra Rail Division में विकास कार्य के कारण रेल सेवा प्रभावित। (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. आद्रा रेल मंडल में विकास कार्यों से झारखंड-बंगाल रेल सेवाएं प्रभावित।

  2. 18, 21 और 23 अगस्त को कई ट्रेनें रद्द/मार्ग परिवर्तित होंगी।

  3. यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांचने की सलाह।

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाली रेल सेवाएं इस सप्ताह एक बार फिर प्रभावित रहेंगी। South Eastern Railway के Adra Rail Division में विकास कार्यों के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर धनबाद, बोकारो समेत झारखंड के अन्य क्षेत्रों से बंगाल जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।

Adra Rail Division अनुसार, 18, 21 और 23 अगस्त को Chakradharpur-Gomoh Express का परिचालन गोमो तक नहीं होगा। इन तिथियों पर ट्रेन गोमो के बजाय महुदा तक ही चलेगी। वापसी में भी चक्रधरपुर-गोमो एक्सप्रेस गोमो के स्थान पर महुदा से चक्रधरपुर के बीच संचालित की जाएगी। इससे गोमो आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा 23 अगस्त को Bhaga-Adra MEMU ट्रेन दोनों दिशाओं से रद रहेगी। आद्रा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण Asansol-Adra, Asansol-Purulia समेत कई अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी अलग-अलग दिनों में असर पड़ेगा।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति जरूर जांच लें। विशेष रूप से गोमो, धनबाद, भागा, आसनसोल, आद्रा और पुरुलिया की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बदलाव के कारण अतिरिक्त समय का ध्यान रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।