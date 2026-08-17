झारखंड-बंगाल के बीच रेल सेवा फिर प्रभावित, 18, 21 और 23 अगस्त को कई ट्रेनें रहेंगी रद

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड को बंगाल से जोड़ने वाली रेल सेवाएं इस सप्ताह एक बार फिर प्रभावित रहेंगी। South Eastern Railway के Adra Rail Division में विकास कार्यों के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसका असर धनबाद, बोकारो समेत झारखंड के अन्य क्षेत्रों से बंगाल जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा।



Adra Rail Division अनुसार, 18, 21 और 23 अगस्त को Chakradharpur-Gomoh Express का परिचालन गोमो तक नहीं होगा। इन तिथियों पर ट्रेन गोमो के बजाय महुदा तक ही चलेगी। वापसी में भी चक्रधरपुर-गोमो एक्सप्रेस गोमो के स्थान पर महुदा से चक्रधरपुर के बीच संचालित की जाएगी। इससे गोमो आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।



इसके अलावा 23 अगस्त को Bhaga-Adra MEMU ट्रेन दोनों दिशाओं से रद रहेगी। आद्रा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण Asansol-Adra, Asansol-Purulia समेत कई अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी अलग-अलग दिनों में असर पड़ेगा।



रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन के परिचालन की स्थिति जरूर जांच लें। विशेष रूप से गोमो, धनबाद, भागा, आसनसोल, आद्रा और पुरुलिया की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को बदलाव के कारण अतिरिक्त समय का ध्यान रखते हुए यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है।