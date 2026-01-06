जेईई एडवांस्ड 2026 का पूरा कार्यक्रम घोषित, आइआइटी रुड़की ने जारी की महत्वपूर्ण तिथियां

जागरण संवाददाता, धनबाद। JEE Advanced 2026:आइआइटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 17 मई को होगी। इसका परिणाम एक जून को जारी होगा। जेईई मेन 2026 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार 23 अप्रैल सुबह 10 से दो मई रात 11:59 बजे तक जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। शुल्क भुगतान चार मई रात 11:59 बजे तक किया जा सकता है। प्रवेश पत्र 11 मई को जारी किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वालों के लिए स्क्राइब 16 मई तक चुन सकेंगे। जेईई एडवांस्ड 2026 का आयोजन 17 मई (सुबह नौ से 12 बजे, दोपहर 2:30 से 5:30 बजे) होगा।

उम्मीदवारों की रिस्पांस शीट वेबसाइट पर 21 मई को उपलब्ध होगी। प्रोविजनल आंसर-की 25 मई को जारी की जाएगी। प्रोविजनल आंसर-की पर आपत्ति 25 से 26 मई 2026 (संध्या पांच बजे तक) तक दर्ज करवा सकते हैं। फाइनल आंसर-की और जेईई एडवांस्ड 2026 का परिणाम एक जून 2026 को जारी कर दिया जाएगा।

आइआइटी व एनआइटी के साथ अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया दो जून से शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट जेईईएडीवी डाट एसी डाट इन पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य के लिए आवेदन शुल्क 3,200 रुपये जेईई एडवांस्ड के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 3,200 रुपये आवेदन शुल्क जमा करना होगा। महिलाओं और अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को पंजीकरण के लिए 1,600 रुपये देने होंगे।