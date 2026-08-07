अभिनेता जावेद पठान ने झारखंड विधानसभा अध्यक्ष से की मुलाकात, फिल्म सिटी पर हुई अहम चर्चा

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद की माटी से निकलकर मायानगरी मुंबई में अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता जावेद पठान गुरुवार को रांची पहुंचकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से मुलाकात की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने जावेद पठान को शाल एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया।

मौके पर विधायक मथुरा प्रसाद महतो एवं विधायक मोहम्मद ताजुद्दीन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान राज्य में फिल्म उद्योग के विकास और फिल्म सिटी/संस्थान के निर्माण को लेकर विशेष चर्चा हुई।



मुलाकात के दौरान विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने झारखंड में फिल्म सिटी और फिल्म इंस्टीट्यूट के निर्माण की दिशा में कदम उठाने तथा राज्य की कला-संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कही।