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    ITBP Jawan बबन शर्मा की सड़क दुर्घटना में मौत, सैन्य सम्मान के साथ चिरकुंडा में हुआ अंतिम संस्कार

    By Dharmendra Kumar Sharma Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:27 PM (GMT+05:30)

    ITBP Jawan Baban Sharma Dies: कुमारधुबी के आइटीबीपी जवान बबन कुमार शर्मा की रामगढ़ के गोला चौक के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रांची में इलाज के द ...और पढ़ें

    मृतक आइटीबीपी जवान बबन कुमार शर्मा का फाइल फोटो।

    मृतक आइटीबीपी जवान बबन कुमार शर्मा का फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, कुमारधुबी (धनबाद)। कुमारधुबी पंचमोहली निवासी आइटीबीपी के जवान 36 वर्षीय बबन कुमार शर्मा उर्फ गुड्डू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी पोस्टिंग रांची में थी। हादसे की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

    जानकारी के अनुसार बबन कुमार शर्मा एक दिन की छुट्टी पर अपने घर पंचमोहली आए थे। सोमवार को वे अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर रांची वापस जा रहे थे। इसी दौरान रामगढ़ के गोला चौक के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर रांची आइटीबीपी कैंप से अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया।

    इलाज के दौरान मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। रांची कैंप से बुधवार की सुबह जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर कुमारधुबी लाया गया। आइटीबीपी के जवान भी साथ थे। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारत माता की जय और बबन शर्मा अमर रहे के नारे गूंजते रहे।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि बबन काफी मिलनसार और मेहनती थे। गरीबी की स्थिति से निकलकर उन्होंने बहुत मेहनत कर आइटीबीपी में नौकरी हासिल की थी। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। आइटीबीपी जवान के पिता भोला शर्मा ने बताया कि बबन एक दिन की छुट्टी पर घर आया था।

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    वापस रांची जा रहा था। रामगढ़ के गोला चौक के पास एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान मेरा बेटा चला गया। पडोसी मंतोष यादव ने बताया की बबन बहुत सीधा और मददगार लड़का था। गरीबी में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे गांव को गर्व था उस पर। आज पूरा कुमारधुबी गम में डूबा है।

    दोस्त कुंदन यादव का कहना है की हमलोग साथ में बड़े हुए हैं। देश सेवा के लिए उसने अपनी जान दे दी। सरकार से मांग है कि उसके परिवार को उचित मुआवजा और सम्मान दिया जाए। जवान का अंतिम चिरकुंडा घाट में संपन्न हुआ। जहां आइटीबीपी के जवानों ने सलामी दी। जवान की शहादत से पूरे पंचमोहली और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है।