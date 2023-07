धनबाद से दिल्ली के लिए चल सकती है सीधी ट्रेन, DRM ने दिए संकेत, सांसद पशुपतिनाथ सिंह से कहा- जारी है कोशिश

धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसे लेकर डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने सांसद पशुपतिनाथ सिंह से मुलाकात की। दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन न होने की वजह से हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को टिकट रद्द कराना पड़ता है। डीआरएम ने कहा कि दिल्ली के ट्रेन के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहा है।

धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलने की उम्मीद।

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलने की उम्मीद एक बार फिर जग गई है। सांसद पशुपतिनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे डीआरएम कमल किशोर सिन्हा से सांसद ने कहा कि दो दशक से ज्यादा समय से दिल्ली के लिए ट्रेन मांगी जा रही है। डीआरएम को उनके स्तर पर भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सीधी ट्रेन न होने से यात्रियों को हो रही परेशानी सांसद ने यह भी बताया कि दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन ना होने की वजह से हर दिन बड़ी संख्या में यात्रियों को टिकट रद्द कराना पड़ता है। सीधी ट्रेन चलने से ना केवल धनबाद, बल्कि आसपास के कई जिले के यात्रियों को भी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन मिल सकेगी। डीआरएम ने कहा कि दिल्ली के ट्रेन के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहा है। मंडल स्तर पर भी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन चलाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल जाएगी। सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार, सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट भाजपा के मीडिया प्रभारी मिल्टन पार्थ सारथी व अन्य मौजूद थे। गया पुल के दूसरे अंडरपास के लिए डीआरएम से मांगा सहयोग शहर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए रांगाटांड़ गया पुल पर एक और अंडरपास प्रस्तावित है। सांसद ने डीआरएम से गया पुल के दूसरे अंडरपास में भी सहयोग करने की बात कही। डीआरएम ने बताया कि उससे जुड़ा प्रस्ताव सांसद की ओर से दिया जाए जिसे रेलवे बोर्ड भेजा जाएगा। सांसद ने गया पुल के दूसरे अंडरपास की मौजूदा स्थिति की उपायुक्त संदीप सिंह से भी फोन पर जानकारी ली। उन्होंने डीआरएम से कहा कि जल्द ही रेलवे को प्रस्ताव पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। झरिया रेल लाइन पर सड़क निर्माण की मांग बंद पड़े झरिया रेलवे लाइन के ऊपर सड़क निर्माण को लेकर भी सांसद ने डीआरएम से बात की। बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था में इस सड़क के बन जाने से बड़ा परिवर्तन दिखेगा। इस विषय पर भी उन्होंने उपायुक्त संदीप सिंह से बात की। उपायुक्त ने बताया सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

