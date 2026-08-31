ट्रेन में गंदा बेडरोल या कोई दिक्कत? रेलवे ने खत्म की ढीली व्यवस्था, अब एक क्लिक पर सीधे पहुंचेगा कर्मचारी

जागरण संवाददाता, धनबाद। गंगा-दामोदर एक्सप्रेस में बेड रोल न मिलने या गंदे बेड रोल की शिकायत मिली। रेल मदद पर मिली शिकायत संबंधित रेल मंडल के कंट्रोल तक पहुंची।

कंट्रोल ने ट्रेन के आन बोर्ड स्टाफ को सूचना दी। तब जाकर वह समाधान के लिए पहुंचा। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लग गया और ट्रेन पटना पहुंच गई।

रनिंग ट्रेनों में मिलने वाली शिकायतों के समाधान के पुराने ढर्रे को रेलवे ने बदल दिया है। अब चलती ट्रेन में शिकायत पर फेकाफेकी नहीं होगी।

शिकायत सीधे आन बोर्ड स्टाफ तक पहुंचेगी और उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। यात्रियों की रेल मदद पर शिकायत और उसके निबटारे में हो रही देर को लेकर रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है।

नई व्यवस्था को लेकर रेलवे बोर्ड के सदस्य टी एंड आरएस आर राजगोपाल ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

हर फेरे में ट्रेन के एस्कार्टिंग स्टाफ की डिटेल्स रेल केयर में होगी अपडेट

रेल मदद पर मिले वाली शिकायतों की लाइव मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि यात्रियों की शिकायतें समय पर संबंधित एस्कार्टिंग स्टाफ तक नहीं पहुंच रही हैं। इससे शिकायतकर्ता तक पहुंचने और उनके समाधान में देर हो रही है।