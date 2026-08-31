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ट्रेन में गंदा बेडरोल या कोई दिक्कत? रेलवे ने खत्म की ढीली व्यवस्था, अब एक क्लिक पर सीधे पहुंचेगा कर्मचारी

By Tapas Banerjee Edited By: Piyush Pandey
Updated: Mon, 31 Aug 2026 07:00 AM (IST)

रेलवे बोर्ड ने चलती ट्रेनों में यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. रेलवे ने चलती ट्रेनों में शिकायत निवारण प्रक्रिया बदली।

  2. शिकायतें सीधे ऑन-बोर्ड स्टाफ के मोबाइल पर जाएंगी।

  3. कोच मित्र ऐप और रेल केयर से स्टाफ अपडेट रहेगा।

जागरण संवाददाता, धनबाद। गंगा-दामोदर एक्सप्रेस में बेड रोल न मिलने या गंदे बेड रोल की शिकायत मिली। रेल मदद पर मिली शिकायत संबंधित रेल मंडल के कंट्रोल तक पहुंची।

कंट्रोल ने ट्रेन के आन बोर्ड स्टाफ को सूचना दी। तब जाकर वह समाधान के लिए पहुंचा। इस प्रक्रिया में काफी वक्त लग गया और ट्रेन पटना पहुंच गई।

रनिंग ट्रेनों में मिलने वाली शिकायतों के समाधान के पुराने ढर्रे को रेलवे ने बदल दिया है। अब चलती ट्रेन में शिकायत पर फेकाफेकी नहीं होगी।

शिकायत सीधे आन बोर्ड स्टाफ तक पहुंचेगी और उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। यात्रियों की रेल मदद पर शिकायत और उसके निबटारे में हो रही देर को लेकर रेलवे बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है।

नई व्यवस्था को लेकर रेलवे बोर्ड के सदस्य टी एंड आरएस आर राजगोपाल ने सभी महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

हर फेरे में ट्रेन के एस्कार्टिंग स्टाफ की डिटेल्स रेल केयर में होगी अपडेट

रेल मदद पर मिले वाली शिकायतों की लाइव मानीटरिंग के दौरान पाया गया कि यात्रियों की शिकायतें समय पर संबंधित एस्कार्टिंग स्टाफ तक नहीं पहुंच रही हैं। इससे शिकायतकर्ता तक पहुंचने और उनके समाधान में देर हो रही है।

कई जगहों पर एस्कार्टिंग स्टाफ की डिटेल्स सीएमएम या रेल केयर में अपडेट नहीं रहने से यात्री की शिकायत पहले डिविजन के कंट्रोल के पास जाती है।

फिर कंट्रोल उस कर्मचारी को फोन कर बताता है। इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। नई व्यवस्था के तहत अब हर फेरे में सभी सभी एस्कार्टिंग स्टाफ के लिए कोच मित्र एप या रेल केयर पर आन बोर्ड करना अनिवार्य होगा।

इससे सभी कर्मचारियों के डिटेल्स अपडेट रहेंगे और रेल मदद पर शिकायत साफ्टवेयर के जरिए सीधे संबंधित स्टाफ के मोबाइल पर जाएगी, जिससे तुरंत समाधान कर सकेंगे।

खास बातें

  • कोच मित्र या रेल केयर के जरिए आन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ-ओबीएचएस, लिनेन वितरण स्टाफ, मैकेनिकल एस्कार्टिंग स्टाफ व इलेक्ट्रिकल एस्कार्टिंग स्टाफ एंट्री करेंगे।
  • टिकट चेकिंग स्टाफ, आरपीएफ एस्कार्टिंग स्टाफ और आइआरसीटीसी मैनेजर अपने-अपने एप से एंट्री करेंगे।

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