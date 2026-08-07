स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे अलर्ट, पार्सल के जरिए विस्फोटक भेजे जाने की आशंका पर लिया बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, धनबाद। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के दौरान दिल्ली के लाल किले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। समारोह में बड़ी संख्या में वीआईपी और विदेशी मेहमान भी शामिल होते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेलवे भी अलर्ट मोड में है।

पार्सल के जरिए विस्फोटक या संदिग्ध सामान भेजे जाने की आशंका को देखते हुए रेलवे ने सतर्कता बढ़ाते हुए पार्सल की निगरानी और जांच को लेकर विशेष कदम उठाया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे ने 12 से 15 अगस्त तक दिल्ली जानेवाली ट्रेनों में पार्सल की बुकिंग पर रोक लगा दी है।