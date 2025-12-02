Language
    Indian Railway Update: धनबाद–अलेप्पी, सूरत-मालदा टाउन, भुवनेश्वर-आनंद विहार और नीलांचल एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना; पढ़ें

    By Tapas Banerjee Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:27 PM (IST)

    Indian Railway Latest Update: भारतीय रेलवे ने धनबाद-अलेप्पी, सूरत-मालदा टाउन, भुवनेश्वर-आनंद विहार और नीलांचल एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन में बदलाव की घोषणा की है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या पूछताछ नंबर के माध्यम से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। समय और मार्गों में परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए अपडेट रहना महत्वपूर्ण है।

    ट्रेनों के विलंब से चलने के कारण यात्री हो रहे परेशान। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद–अलेप्पी एक्सप्रेस 30 जनवरी को तीन घंटे विलंब से चलेगी। यह ट्रेन दिन में 11:35 बजे के स्थान पर दोपहर 2:35 बजे धनबाद स्टेशन से प्रस्थान करेगी। दक्षिण भारत के विजयवाड़ा–विशाखापत्तनम के बीच इंजीनियरिंग कार्य के कारण ट्रेन का परिचालन प्रभावित हुआ है।

    इधर, 28 जनवरी को चलने वाली अलेप्पी–धनबाद एक्सप्रेस को मार्ग परिवर्तन कर चलाया जाएगा। कोव्वूर, राजमुंदरी एवं कडियम होकर चलने वाली इस ट्रेन का ठहराव गोदावरी स्टेशन पर नहीं होगा।

    सूरत–मालदा टाउन साप्ताहिक एक्सप्रेस विलंब से चली

    सूरत से मालदा टाउन जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस सोमवार को विलंब से रवाना हुई। यह ट्रेन दोपहर 2:30 बजे के बजाय शाम 4:50 बजे सूरत से खुली। धनबाद पहुंचने का निर्धारित समय रात 10:10 है, लेकिन देर से चलने के कारण इसके मंगलवार की रात विलंब से पहुंचने की संभावना है।

    भुवनेश्वर–आनंद विहार एक्सप्रेस में आज से अतिरिक्त कोच

    यात्रियों की बढ़ती प्रतीक्षा सूची को देखते हुए पुरी–आनंद विहार के बीच चलने वाली ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़ा जाएगा। 12819 पुरी–आनंद विहार ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 3 से 12 दिसंबर तक तथा 12820 आनंद विहार–पुरी ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में 5 से 16 दिसंबर तक एक थर्ड एसी कोच अतिरिक्त रूप से जोड़ा जाएगा।

    ट्रेनों की लेटलतीफ़ी से यात्रियों की परेशानी बढ़ी

    ट्रेनों की लगातार लेटलतीफ़ी से यात्री परेशान हैं। सुबह आने वाली ट्रेनें रात में पहुंच रही हैं और रात की ट्रेन सुबह का समय ले रही हैं। धनबाद से कोयंबटूर के लिए रवाना हुई ट्रेन करीब साढ़े नौ घंटे विलंब से चलने के कारण सोमवार के स्थान पर मंगलवार अलसुबह पहुंचने की संभावना है।

    इसके कारण मंगलवार सुबह 7:15 बजे खुलने वाली कोयंबटूर–धनबाद स्पेशल ट्रेन अब शाम 4:15 बजे प्रस्थान करेगी। विलंब का असर जारी रहने से यह ट्रेन गुरुवार को भी देर से पहुंचेगी।

    इधर, तिरुपति–धनबाद स्पेशल ट्रेन 10 घंटे से अधिक विलंब से चली और रविवार रात के स्थान पर सोमवार सुबह 10:48 बजे धनबाद पहुंची। रक्सौल के लिए आगे बढ़ने में भी ट्रेन 12 घंटे विलंबित रही।

    भुवनेश्वर–धनबाद स्पेशल ट्रेन भी सोमवार को अपने निर्धारित समय 11 बजे के बजाय तीन घंटे 16 मिनट की देरी से आई। उधर, पुरी–आनंद विहार के बीच चलने वाली 12875 नीलांचल एक्सप्रेस मंगलवार को 225 मिनट विलंब से चलेगी।

    ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक के कारण इसका समय प्रभावित हुआ है। बोकारो, गोमो और आनंद विहार स्टेशनों पर भी इसके देर से पहुंचने की संभावना है।