Icai Ca Final Inter Result: सीए इंटरमीडिएट व फाइनल का परिणाम जारी, धनबाद के विद्यार्थियों ने मनवाया अपना लोहा

जागरण संवाददाता, धनबाद। द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) ने बुधवार को सीए फाइनल और इंटरमीडिएट का परिणाम जारी कर दिया गया। यह परीक्षा इसी वर्ष मई में आयोजित की गई थी। धनबाद से बड़ी संख्या में छात्र सफल हुए हैं।

Important Announcement-The results of the Chartered Accountants Final & Intermediate Examination held in May 2023 have been declared. The Results can be accessed by candidates on the website https://t.co/HS8oDSAIXn #ICAIResults #ICAIat75 pic.twitter.com/P0RQj8kulH