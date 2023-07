IAF Agniveervayu 2024: भारतीय वायुसेना में अग्निवीरवायु बनने का मौका, भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें डिटेल

IAF Agniveervayu 2024 भारतीय वायुसेना में अग्निवीरवायु बनने के ख्‍वाब को हकीकत में बदलने का वक्‍त आ गया है। भारतीय वायुसेना ने 2024 के अग्निवीरवायु में भर्ती की तिथि की घोषणा कर दी है। भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन गुरुवार से शुरू हो गया। इसकी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी। संबंधित वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराई गई है।

धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में सेना भर्ती की तैयारी करते युवक युवतियां।

