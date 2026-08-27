Indian Railway Alert: हावड़ा-बीकानेर और गोरखपुर-संबलपुर एक्सप्रेस का बदला समय, अक्टूबर-नवंबर से नया टाइम टेबल लागू

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे का नया टाइम टेबल एक जनवरी से प्रभावी होता है। इस बार अक्टूबर से ही बदलाव किये जाने की घोषणा हो गई है। धनबाद होकर चलने वाली दो लंबी दूरी की ट्रेनों के टाइम टेबल अक्टूबर-नवंबर में ही बदल जाएंगे।

संबलपुर से गोरखपुर जानेवाली मौर्य एक्सप्रेस संबलपुर से 15 मिनट पहले खुलेगी। ओडिशा के रेंगाली स्टेशन से भी 11 मिनट पहले रवाना होगी। वापसी में गोरखपुर से संबलपुर जानेवाली मौर्य एक्सप्रेस 10 मिनट लेट से संबलपुर पहुंचेगी।

दोनों ओर से मौर्य एक्सप्रेस में टाइम टेबल में बदलाव 28 अक्टूबर से प्रभावी होगा। निर्धारित समय से पहले खुलने के बाद भी धनबाद आगमन और प्रस्थान में कोई बदलाव नहीं होगा।

वहीं दूसरी ओर, धनबाद होकर चलने वाली हावड़ा-बीकानेर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 15 मिनट पहले लखनऊ पहुंचाएगी। इस ट्रेन के टाइम टेबल में फेरबदल दो नवंबर से होगा।

ट्रेनों के समय में बदलाव

15027 संबलपुर-गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस

संबलपुर: वर्तमान समय सुबह 09:20 बजे , नया समय सुबह 09:05 बजे

वर्तमान समय सुबह , नया समय सुबह रेंगाली: वर्तमान समय सुबह 09:39 बजे, नया समय सुबह 09:28 बजे

15028 गोरखपुर-संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस

संबलपुर: वर्तमान समय दोपहर 02:40 बजे, नया समय दोपहर 02:50 बजे

12371 हावड़ा-बीकानेर एक्सप्रेस