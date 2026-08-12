धनबाद के 1096 चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 17 अगस्त से शुरू होगी डॉक्यूमेंट और मेडिकल जांच

जागरण संवाददाता, धनबाद। प्रशिक्षण में जाने और योगदान का इंतजार कर रहे होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है। इनका मेडिकल और शैक्षणिक व तकनीकी प्रमाण पत्रों की जांच आगामी 17 अगस्त से होगी। इसको लेकर मंगलवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष गृहरक्षक नवनामांकन चयन समिति की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के तहत जांच का यह काम 31 अगस्त तक जारी रहेगा।

आदेश में बताया गया है कि जांच के दौरान सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपना मूल प्रमाण पत्र और उसकी छायाप्रति लेकर उपस्थित होना है। इस दौरान सभी का डिजिटल वेरिफिकेशन के साथ फोटोग्राफी भी की जाएगी। जांच का यह कार्य उपायुक्त कार्यालय मेमको मोड़ में ही किया जाएगा।

1096 का होगा सत्यापन और जांच होमगार्ड नवनामांकन के दौरान कुल 1096 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसमें 720 पुरुष और 376 महिलाएं हैं। इसके अलावा सभी 10 प्रखंडों के चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ शहरी और ग्रामीण तकनीकी के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसमें सत्यापन के अलावा चिकित्सीय जांच, पुलिस चरित्र सत्यापन, और बांड फार्म प्रपत्र अ और ग भी भरा जाएगा।