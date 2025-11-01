Dhanbad Weather Forecast: बरसे बादल, अब ठंड की बारी! रविवार से तीन से पांच डिग्री तक गिरेगा तापमान

जागरण संवाददाता, धनबाद। प्री मानसून, मानसून और पोस्ट मानसून के दौर में झमाझम बरसात देने के बाद अब बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के बादल झारखंड में अपना असर दिखा रहे हैं। गुरुवार की रात धनबाद में हुई जोरदार बारिश ने कई सालों का रिकार्ड तोड़ दिया।

मौसम विभाग के अनुसार, धनबाद में 119.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो पूरे राज्य में सबसे अधिक रही। शहर की गलियां और निचले इलाके पानी में डूब गए, जबकि कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी रही। बारिश के बाद अब ठंड की बारी है।

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक, यह चक्रवात अब कमजोर होकर लो-प्रेशर क्षेत्र के रूप में झारखंड पहुंचा और उत्तर बिहार की ओर बढ़ गया है। इसके असर से राज्य के पूर्वी और मध्य भागों में शनिवार को भी बारिश के आसार बने रहेंगे। हालांकि, इसके बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रात के तापमान में गिरावट शुरू होगी।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन रविवार से पारा तीन से पांच डिग्री तक नीचे जा सकता है। यानी अब झारखंड में ठंड की दस्तक तय मानी जा रही है।