Dhanbad News: अस्पताल के ICU वार्ड में घुसा सियार, HC के आदेश पर हाई लेवल कमेटी करेगी जांच

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में 17 नवंबर को सियार घुसे जाने के मामले पर हाई पावर कमेटी जांच करेगी। हाई कोर्ट ने मामले पर स्वत संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर आज स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह देर शाम धनबाद पहुंचेंगे। इसके साथ रविवार को सियार घुसे जाने के मामले की जांच करेंगे। दैनिक जागरण ने 18 नवंबर के अंक में सियार घुसे जाने के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब जांच शुरू हुई है।

मेडिकल कॉलेज में करेंगे निरीक्षण अपर मुख्य सचिव अस्पताल में बाउंड्री वॉल, सुरक्षा के उपाय संबंध में जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन, भवन प्रमंडल विभाग और पथ प्रमंडल विभाग के पदाधिकारी भी होंगे। अस्पताल के चारों ओर बाउंड्री वॉल दुरुस्त करने, होमगार्ड जवानों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।