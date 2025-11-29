Language
    Dhanbad News: अस्पताल के ICU वार्ड में घुसा सियार, HC के आदेश पर हाई लेवल कमेटी करेगी जांच

    By MohanEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 01:43 PM (IST)

    धनबाद के एक अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सियार घुसने की घटना पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसे अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही माना है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई है। जांच कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

    अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सियार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में 17 नवंबर को सियार घुसे जाने के मामले पर हाई पावर कमेटी जांच करेगी। हाई कोर्ट ने मामले पर स्वत संज्ञान लिया है।

    हाई कोर्ट के निर्देश पर आज स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह देर शाम धनबाद पहुंचेंगे। इसके साथ रविवार को सियार घुसे जाने के मामले की जांच करेंगे। दैनिक जागरण ने 18 नवंबर के अंक में सियार घुसे जाने के मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और अब जांच शुरू हुई है।

    मेडिकल कॉलेज में करेंगे निरीक्षण

    अपर मुख्य सचिव अस्पताल में बाउंड्री वॉल, सुरक्षा के उपाय संबंध में जानकारी लेंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन, भवन प्रमंडल विभाग और पथ प्रमंडल विभाग के पदाधिकारी भी होंगे। अस्पताल के चारों ओर बाउंड्री वॉल दुरुस्त करने, होमगार्ड जवानों की संख्या बढ़ाने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी।

    इसकी रिपोर्ट सरकार हाई कोर्ट को देगी। इसके साथ यहां सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जल्द शुरू करने को लेकर निरीक्षण किया जाएगा। प्रधान सचिव को आगमन को लेकर रविवार को सभी छुट्टी निरस्त कर दी गई है।

     कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन होगा

    मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद अपर मुख्य सचिव सदर अस्पताल पहुंचेंगे। यहां आदर्श कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन होगा। इसके साथ 37 स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर का भी उद्घाटन किया जाएगा। अस्पताल में मिल रही सेवाओं का वह जानकारी लेंगे। दोपहर बाद सड़क मार्ग से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे।