धनबाद में सरकारी कंबल के लिए करना होगा दिसंबर तक का इंतजार, टेंडर में गड़बड़ी से बढ़ी वितरण की तारीख
धनबाद में गरीबों को सरकारी कंबल के लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण वितरण में देरी हो रही है। पहले निकाले गए टेंडर को रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा टेंडर निकाला जाएगा। ठंड में गरीबों को कंबल का बेसब्री से इंतजार है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। ठंड धीरे-धीरे बढ़ रही है। शाम से लेकर रातभर ठंड के कारण लोग मोटे और गर्म पहन रहे हैं। वहीं अब भी जिला प्रशासन की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण शुरू नहीं किया गया है।
इसका कारण साफ है कि कंबल खरीदारी के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से निकाले गए टेंडर में गलतियां हैं और अंतिम समय मे इसकी तिथि में बदलाव कर दिया गया है। यानी अब दिसंबर माह में ही जरूरतमंदों को सरकारी कंबल मिल पाएगा।
यह है मामला
सामाजिक सुरक्षा कोषांग धनबाद की ओर से 12 नवंबर को कंबल खरीदारी के लिए टेंडर प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार 28 नवंबर को टेंडर खोला जाना था। साथ ही कंबल की गुणवत्ता जांच भी की जानी थी।
ऐन मौके पर टेंडर खोलने की तिथि में बदलाव कर दिया गया। 27 नवंबर को समाजिक सुरक्षा कोषांग ने इसके लिए नोटिस जारी किया। अब यह टेंडर एक दिसंबर को खोला जाएगा।
कोषांग ने बताया कि कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने उपरोक्त निविदा में उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिसपर संज्ञान लेते हुए नियमानुसार निविदा की कमियों को दूर करते हुए जेम पोर्टल पर सुधार किया गया और निविदा खोलने की तिथि को बढ़ा दिया गया है।
74,887 कंबल की जरूरत
सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार इस बार जिले में कुल 74,887 कंबल का वितरण किया जाएगा। यह कंबल डबल प्लाई वाला होगा और इसका वजन दो किलो के आसपास रहेगा। वहीं कंबल की लंबाई 2.28 मीटर और चौड़ाई 1.52 मीटर होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।