    Jharkhand News: राजपूत बस्ती के गैस पीड़ितों का फ्री में होगा इलाज, BCCL ने किया मेडिकल टास्क फोर्स का गठन

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:42 AM (IST)

    धनबाद के केंदुआडीह राजपूत बस्ती में गैस उत्सर्जन से प्रभावित परिवारों के लिए बीसीसीएल ने राहत कार्य शुरू किया है। गोपालीचक में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर ल ...और पढ़ें

    बीसीसीएल का राहत कार्य शुरू। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, धनबाद। बीसीसीएल द्वारा पीबी क्षेत्र के केंदुआडीह राजपूत बस्ती में गैस उत्सर्जन से प्रभावित परिवारों के लिए राहत एवं बचाव कार्य निरंतर जारी हैं। कंपनी प्रबंधन द्वारा प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

    इसी क्रम शनिवार को पीबी एरिया, गोपालीचक स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर मंडप प्रांगण में गैस उत्सर्जन से प्रभावित परिवारों के लिए एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की गयी।

    बीसीसीएल सेंट्रल हास्पिटल तथा कुस्तौर रीजनल हास्पिटल (पीबी क्षेत्र) के विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में संचालित इस शिविर का मुख्य उद्देश्य गैस उत्सर्जन से पीड़ित परिवारों को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना है।

    शिविर में मरीजों के खाने-पीने की व्यवस्था के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी। आज शिविर में 26 मरीजों की जांच की गई तथा उन्हें निशुल्क दवाइयाँ और आवश्यक चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया।

    डॉ. एनके पांडे (विभागाध्यक्ष – मेडिसिन), डॉ. अनिश गांधी (विभागाध्यक्ष – सर्जरी) तथा डॉ. मोनोदीपा मंडल (वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी, कुस्तौर क्षेत्रीय अस्पताल) ने मरीजों की जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श एवं उपचार प्रदान किया।

    मेडिकल टास्क फोर्स टीम का गठन

    बीसीसीएल प्रबंधन ने गैस उत्सर्जन से प्रभावित परिवारों को तत्काल और निरंतर चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष मेडिकल टास्क फोर्स का भी गठन किया है। यह टीम विशेषज्ञ चिकित्सकों के नेतृत्व में राहत एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित कर रही है।

    मेडिकल टास्क फोर्स की टीम में डॉ. विनीता वर्मा (विभागाध्यक्ष, कैजुअल्टी सीएचडी) अध्यक्ष, डॉ. अखिल वाजपेयी (डिप्टी सीएमओ, सीएचडी) सदस्य, डॉ. कुमार सौरव (डिप्टी एमएस, सीएचडी) सदस्य तथा डॉ. अभिजीत कुमार (एएमओ, भूली) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

    टास्क फोर्स टीम ने पीबी क्षेत्र के गोपालीचक शिविर का भी निरीक्षण किया और उपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किया।

    गैस के संपर्क में आए लोगों को तुरंत प्राथमिक उपचार और अस्पताल तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बीसीसीएल ने प्रभावित क्षेत्र में छह एम्बुलेंस की चौबीसों घंटे तैनाती की है।

    तत्काल चिकित्सीय सहायता के लिए मरीजों के लिए कुस्तौर क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार की व्यवस्था की गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर गंभीर मरीजों की सेंट्रल हॉस्पिटल, जगजीवन नगर में इलाज हेतु सारे इंतजाम किये गए हैं।

    विशेषज्ञ चिकित्सकों की मदद

    प्रभावित लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बीसीसीएल ने शहर के प्रतिष्ठित अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों का सहयोग भी प्राप्त किया है। इसी क्रम में डॉ. सौम्या मिश्रा (पल्मोनोलॉजिस्ट, अशर्फी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल) को कुस्तौर क्षेत्रीय अस्पताल में विशेष परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने भर्ती मरीजों की चिकित्सीय जांच की और आवश्यक उपचार संबंधी सुझाव दिए।

    केंदुआडीह गैस रिसाव से संबंधित नवीनतम अद्यतन

    बीसीसीएल द्वारा केंदुआडीह मिडिल स्कूल और दुर्गा मंदिर मैदान में लगभग 200-200 व्यक्तियों की क्षमता वाले दो बड़े टेंट स्थापित किए गए हैं। यहां भोजन, चिकित्सा सहायता, पेयजल, शौचालय और महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक आवास की समुचित व्यवस्था की गई है।