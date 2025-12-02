Kidney के मरीजों के लिए बड़ी राहत, धनबाद रेड क्रास सोसायटी में मिलेगी निशुल्क डायलिसिस सेवा
Dialysis for Kidney Patients : धनबाद के किडनी रोगियों के लिए रेड क्रास सोसायटी ने मुफ्त डायलिसिस सेवा शुरू की है। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, जो डायलिसिस का खर्च नहीं उठा सकते थे। अब उन्हें बिना किसी शुल्क के बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सकेगी।
जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News शहर के गोल्फ ग्राउंड स्थित रेड क्रास सोसायटी भवन में जल्द ही डायलिसिस सेवा शुरू की जाएगी। इसे डीएमएफटी फंड के तहत विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद रेड क्रास सोसाइटी प्रबंधन ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है।
इसके लिए भवन को चिन्हित किया गया है। 10 बेड के डायलिसिस वार्ड के लिए यहां डाक्टर और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। गरीब मरीजों के लिए यह सेवा निशुल्क होगी।
मेडिकल कालेज और सदर अस्पताल पर अधिक बोझ
फिलहाल सरकारी स्थलों पर मेडिकल कालेज में डायलिसिस के पांच बेड हैं, जबकि सदर अस्पताल में 14 बेड हैं। दोनों जगहों पर मरीजों का बोझ अधिक होने के कारण कई मरीजों को सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में रेड क्रास सोसाइटी में डायलिसिस सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
किडनी के 5000 मरीज, 1800 कर रहे डायलिसिस
स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, धनबाद में लगभग 5000 किडनी मरीज हैं। इनमें से लगभग 1800 मरीज नियमित रूप से डायलिसिस करा रहे हैं। कई मरीजों को सप्ताह में तीन बार डायलिसिस करानी पड़ती है, जबकि कुछ मरीज दूसरे राज्यों जाकर यह सेवा प्राप्त कर रहे हैं।
धनबाद जिला प्रशासन के सहयोग से रेड क्रास सोसायटी भवन में जल्द डायलिसिस सेवा शुरू करने की योजना है। इसके लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। इससे गरीब मरीजों को काफी राहत मिलेगी।-कौशलेंद्र कुमार सिंह, चेयरमैन, रेड क्रास सोसायटी, धनबाद
