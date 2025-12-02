Kidney के मरीजों के लिए बड़ी राहत, धनबाद रेड क्रास सोसायटी में मिलेगी निशुल्क डायलिसिस सेवा

जागरण संवाददाता, धनबाद। Dhanbad News शहर के गोल्फ ग्राउंड स्थित रेड क्रास सोसायटी भवन में जल्द ही डायलिसिस सेवा शुरू की जाएगी। इसे डीएमएफटी फंड के तहत विकसित किया जाएगा। जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद रेड क्रास सोसाइटी प्रबंधन ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है।

इसके लिए भवन को चिन्हित किया गया है। 10 बेड के डायलिसिस वार्ड के लिए यहां डाक्टर और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। गरीब मरीजों के लिए यह सेवा निशुल्क होगी। मेडिकल कालेज और सदर अस्पताल पर अधिक बोझ फिलहाल सरकारी स्थलों पर मेडिकल कालेज में डायलिसिस के पांच बेड हैं, जबकि सदर अस्पताल में 14 बेड हैं। दोनों जगहों पर मरीजों का बोझ अधिक होने के कारण कई मरीजों को सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे में रेड क्रास सोसाइटी में डायलिसिस सेवा शुरू होने से गंभीर मरीजों को काफी राहत मिलेगी।