Dhanbad में पांच मंजिला कृष्णा अपार्टमेंट में लगी आग, 1 घंटे में पाया काबू; बिल्डर पर फूटा लोगों का गुस्सा

धनबाद जिले में कुसुम विहार फेज थ्री स्थित पांच मंजिला कृष्णा अपार्टमेंट में सोमवार की देर रात आग लग जाने से अफरा - तफरी मच गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी जिसके बाद लोग अपने - अपने फ्लैट से निकल कर नीचे की ओर भागे हैं। आग लगने का कारण वायरिंग ठीक तरीके से नहीं होना बताया जा रहा है।

पांच मंजिला कृष्णा अपार्टमेंट में लगी आग, 1 घंटे में पाया काबू; बिल्डर पर फूटा लोगों का गुस्सा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, धनबाद: झारखंड के धनबाद जिले में कुसुम विहार फेज थ्री स्थित पांच मंजिला कृष्णा अपार्टमेंट में सोमवार की देर रात आग लग जाने से अफरा - तफरी मच गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, जिसके बाद लोग अपने - अपने फ्लैट से निकल कर नीचे की ओर भागे हैं। आग लगने का कारण वायरिंग ठीक तरीके से नहीं होना बताया जा रहा है। आग पर काबू पाने में लगा एक घंटा हालांकि, आग लगने के बाद अपार्टमेंट के लोगों ने पहले स्विच बोर्ड ऑफ किया और उसके बाद अग्निशमन यंत्र से आग पर काबू पा लिया। लोगों ने बताया कि लगभग एक घंटा आग पर काबू पाने में लगा। इतनी देर में दमकल विभाग भी मौके पर पहुंची और पूरे तरीके से आग पर काबू पाया। अपार्टमेंट में रहने वाले प्रेम सिंह ने बताया कि स्विच बोर्ड में लोड ज्यादा हो गया था। अपार्टमेंट में कुल 24 फ्लैट हैं, जिसमें लगभग 150 लोग रहते हैं। सभी के घरों में अभी भी एयर कंडीशनर चल रहा है, जिसकी वजह से लोड बढ़ा था। वायरिंग भी तीन एमएम तार से की गई है। बिल्डर पर निकला गुस्सा आग बुझ जाने के बाद लोगों को गुस्सा बिल्डर पर निकला। अपार्टमेंट के लोग रात में ही बिल्डर काजल राय के घर पहुंच जम कर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख बिल्डर ने पुलिस को सूचना दी। सरायढेला की पुलिस बल भारी मात्रा में वहां पहुंचा और मामला शांत करवाया। बिल्डर ने फिर से वायरिंग करवाने की बात लोगों को कही है। गौरतलब है कि कुसुम विहार के ही लावण्या अपार्टमेंट में कुछ दिन पूर्व मुख्य सर्किट बोर्ड में आग लगा गयी थी, जिससे वहां भी अफरा - तफरी का माहौल बन गया था।

Edited By: Yashodhan Sharma