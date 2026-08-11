कतरास के छाताबाद भू-धंसान मामले में एक्शन, BCCL सीएमडी मनोज अग्रवाल समेत अधिकारियों पर केस दर्ज

संवाद सहयोगी, कतरास। छाताबाद भू-धंसान मामले में मो. अनवर अली ने कतरास थाना प्रभारी को आवेदन देकर बीसीसीएल के सीएमडी, गोविंदपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक, एग्जीक्यूटिव सहित अन्य अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मो अली ने आवेदन में कहा है कि सात अगस्त को शाम करीब 3:30 बजे तेज आवाज के साथ जमीन धंस गई।

परिवार ने किसी तरह घर से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर जान बचायी। अली ने बताया कि सात जुलाई को भी इसी क्षेत्र में भू-धंसान से चार घर जमींदोज हुआ था।

उस समय अधिकारियों से धीमी व नियंत्रित ब्लास्टिंग कराने और सुरक्षा के ठोस इंतजाम की मांग की गयी थी। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए आवेदक ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

मुआवजे की मांग

भू-धंसान में मकान व सामान सहित करीब 2.05 करोड़ रुपये की संपत्ति के नुकसान का दावा किया गया है। प्रभावित परिवारों ने बीसीसीएल प्रबंधन को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है।

आवेदन के अनुसार अब्दुल कलाम आजाद की 28 लाख, अकबर हसन की 10 लाख, मो. इश्तियाक खान की 13 लाख, मो. नईमुद्दीन की 33 लाख, मो. सज्जाद अंसारी की 18 लाख, मो. हसनैन खान की 12 लाख, शहाबुल खान की 34 लाख, मो. शौकत की 13 लाख, मो. असगर राही की सात लाख, रूस्तम खान की सात लाख और अनवर अली की 30 लाख रुपये की संपत्ति क्षतिग्रस्त या जमींदोज हुई है।