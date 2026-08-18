FCIL की नई आवास नीति: सिंदरी में किराए पर मिलेंगे घर, लेकिन गरीबों के लिए चुनौती

संवाद सूत्र, सिंदरी (धनबाद)। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) प्रबंधन ने नई आवास नीति की घोषणा की है। नई आवास नीति में पहली बार सिंदरी में आवासों को किराया पर दिए जाने का प्रावधान है।

इच्छुक व्यक्तियों को आवासों का निर्धारित चौहद्दी के अनुसार 6.50 रुपया प्रति वर्ग फीट के दर से किराया जमा करना होगा। प्रत्येक माह के सात तारीक तक किराया जमा कर देना होगा।

इसके अलावा जो व्यक्ति लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के आधार पर आवास को विधिवत आवंटित करवाना चाहते हैं उन्हें आवास के निर्धारित चौहद्दी के अनुसार 6.50 रुपया प्रति वर्ग फीट की दर से 11 माह का किराया अग्रिम रूप से एकमुश्त जमा करना होगा।

2 माह के किराया के बराबर ब्याजमुक्त वापसी योग्य सिक्यूरिटी राशि भी करना होगा। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि एफसीआईएल प्रबंधन की नई आवास नीति डोमगढ़, मनोहरटांड और एसएलटू के आवासों के लिए नही है। उक्त जानकारी एफसीआईएल के यूनिट प्रभारी विजय चौधरी ने दी।