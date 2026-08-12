अरे मैडम, आपलोग टीटीई हैं, तो वह कौन थी...ट्रेन में पकड़ी गई फर्जी महिला टीटीई 

जागरण संवाददाता, धनबाद। अरे मैडम, आपलोग टीटीई हैं, तो वह कौन थी...। अभी-अभी तो खुद को टीटीई बताकर टिकट चेकिंग कर रही थी, देखिए-देखिए, पकड़िए उसको, बगल वाली कोच में होगी...। इनता सुनते ही ट्रेन में टिकट जांच कर रही धनबाद की महिला स्क्वाड के होश उड़ गये।

महिला स्क्वाड की प्रभारी नूतन माला कुजूर और अन्य ने उसे ढूंढ़ निकाला। कमर्शियल कंट्रोल को सूचना दी और धनबाद स्टेशन पर उतार लिया। वाकया आसनसोल से गया जा रही मेमू ट्रेन का है। ऐसे पकड़ी गईं महिला दोपहर में आसनसोल से खुली आसनसोल-गया मेमू में धनबाद की महिला स्क्वाड आसनसोल से धनबाद तक टिकट जांच कर रही थी। इसी बीच कुछ यात्रियों और हाकरों ने बताया कि एक महिला स्वयं को टीटी बताकर टिकट जांच कर रही है। महिला स्क्वाड ने थोड़ी ही देर में उस महिला को पकड़ लिया।

जांच के बाद धनबाद कमर्शियल कंट्रोल को सूचना दी। ट्रेन के धनबाद पहुंचने पर डिप्टी एसएस और आरपीएफ पहुंची और महिला स्क्वाड के साथ उस महिला को उतारा गया। आरपीएफ ने आरोपित महिला को रेल पुलिस के हवाले कर दिया। रेल पुलिस पूछताछ कर रही है।