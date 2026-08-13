बीसीसीएल के चर्चित ठेकेदार एलबी सिंह एंड कंपनी पर ED का शिकंजा, पूछताछ के लिए भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयला कारोबार से जुड़े मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनबाद के आउटरसोर्सिंग कंपनी संचालक एलबी सिंह, उनकी पत्नी आरती सिंह, इनके भाई विश्वविजय सिंह, साला रंजीत कुमार सिंह, अनिल गोयल से जुड़े कारोबारी सबीर आलम और महेंद्र सिंह को समन भेजा है।

इन सभी को अलग-अलग तिथियों में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इनमें आरती विश्वविजय सिंह को 14 अगस्त, रंजीत कुमार सिंह को 17 अगस्त और आरती सिंह को 20 अगस्त को ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है।