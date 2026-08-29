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दिल्ली और वैष्णो देवी की राह मुश्किल, इन स्पेशल ट्रेनों में तुरंत लें कंफर्म टिकट

By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:00 AM (IST)

दुर्गा पूजा और नवरात्रि के लिए धनबाद से चलने वाली अधिकांश ट्रेनें फुल हो चुकी हैं, जिससे यात्रियों को कंफर्म ...और पढ़ें

दिल्ली और वैष्णो देवी की राह मुश्किल, स्पेशल ट्रेनों में तुरंत लें कंफर्म टिकट

दिल्ली और वैष्णो देवी की राह मुश्किल, स्पेशल ट्रेनों में तुरंत लें कंफर्म टिकट

HighLights

  1. दुर्गापूजा के लिए धनबाद से अधिकांश ट्रेनें पूरी तरह फुल।

  2. धनबाद-शकूर बस्ती स्पेशल ट्रेन 31 अगस्त को अंतिम फेरा।

  3. नवरात्रि तीर्थयात्रा के लिए भी ट्रेनें फुल, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध।

जागरण संवाददाता, धनबाद। दुर्गा पूजा की ट्रेनें दो महीने पहले बुकिंग खुलते ही फुल हो गई हैं। कंफर्म तो दूर वेटिंग टिकट भी मिलना मुश्किल हो गया है। धनबाद से दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें बंद हो गई हैं।

धनबाद से दिल्ली होकर शकूर बस्ती तक चलने वाली ट्रेन 31 अगस्त को अंतिम फेरा लगाएगी। धनबाद और आसपास के यात्रियों की उम्मीद अब शकूर बस्ती स्पेशल पर ही टिकी है। फेरा नहीं बढ़ा तो दिल्ली की राह मुश्किल होगी।

वैष्णो देवी, मैहर व विंध्याचल की ट्रेनें नवरात्र के पहले से ही फुल

नवरात्रि में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री वैष्णो देवी, मैहर और विंध्याचल की यात्रा करते हैं। धनबाद होकर प्रतिदिन चलने वाली एक मात्र ट्रेन कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस नौ अक्टूबर से ही फुल है। सियालदह-जम्मूतवी हमसफर के स्लीपर में पूरे अक्टूबर नो रूम तो थर्ड एसी में लंबी वेटिंग लिस्ट है।

विंध्याचल जानेवाली चंबल एक्सप्रेस में स्लीपर में वेटिंग लिस्ट तो थर्ड एसी में अलग-अलग दिनों में नो रूम है। मुंबई मेल में गिनती की सीटें बची हैं। हालांकि उनकी बुकिंग भी तेज रफ्तार से हो रही हैं। मैहर जानेवाली शिप्रा एक्सप्रेस में भी कंफर्म सीट मिलना मुश्किल है।

विंध्याचल व मैहर के लिए धनबाद-सोगरिया स्पेशल में कराएं बुकिंग

नवरात्रि के दौरान विंध्याचल व मैहर के लिए धनबाद-सोगरिया स्पेशल में बुकिंग करा सकते हैं। 09822 धनबाद-सोगरिया साप्ताहिक स्पेशल में 10 व 17 अक्टूबर को पर्याप्त सीटें खाली हैं।

विंध्याचल के लिए मीरजापुर तक टिकट बुक करा सकते हैं। मैहर पहुंचने के लिए सीधी ट्रेन है। स्लीपर, इकोनॉमी, थर्ड एसी व सेकंड एसी में बुकिंग करा सकते हैं।

धनबाद-लोकमान्य एक्सप्रेस करेगी मुंबई की राह आसान, गोवा की राह मुश्किल

हावड़ा-मुंबई मेल दुर्गा पूजा के दौरान लंबी वेटिंग लिस्ट है। धनबाद और आसपास के यात्री धनबाद-लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में टिकट बुक करा सकते हैं। 12 व 19 अक्टूबर को इस ट्रेन की सभी श्रेणियों में सीटें उपलब्ध हैं।

दूसरी ओर, छुट्टियां मनाने गोवा जाने की प्लानिंग करने वालों को विकल्प ढूंढ़ना होगा। धनबाद होकर चले वाली एकलौती ट्रेन जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस पूरे अक्टूबर तक फुल है।