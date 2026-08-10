धनबाद में सीआईएसएफ जवान बताकर नशे में धुत व्यक्ति ने किया जमकर हंगामा, टांग कर ले गई पुलिस

जागरण संवाददाता, धनबाद। भूली के ए ब्लॉक में रविवार की रात करीब 10 बजे उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शराब के नशे में धुत्त एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। खुद को सीआईएसएफ जवान बताने वाले इस व्यक्ति ने पहले एक महिला के साथ मारपीट की।

इसके बाद मौके पर जुटे लोगों से भी उलझ गया और उनके साथ मारपीट करने लगा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को उसे काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हंगामे की सूचना मिलने पर भूली ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची।

आरोप है कि नशे में धुत्त व्यक्ति ने ओपी के ड्राइवर के साथ भी मारपीट की। पुलिस जवानों ने उसे शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह उनसे भी उलझ गया और हाथापाई करने लगा। स्थिति बिगड़ती देख भूली ओपी प्रभारी विश्वजीत ठाकुर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में किया और किसी तरह उसे भूली ओपी ले जाया गया। ओपी पहुंचने के बाद भी उसका हंगामा नहीं थमा। उसने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी देने का प्रयास किया।