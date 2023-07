गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला पूर्वी टुंडी, वनवासी कल्याण केंद्र के जिला संपर्क प्रमुख को शूटरों ने दी मौत

पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के मैरानवाटांड़ पंचायत अंतर्गत दुम्मा गांव में मंगलवार की रात हुई गोलीबारी की घटना में वनवासी कल्याण केन्द्र के जिला संपर्क प्रमुख सह मयरा मोदक समाज के केंद्रीय सदस्य ग्राम रक्षा दल के प्रखंड अध्यक्ष सह समाजसेवी शंकर प्रसाद दे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्‍हें नजदीक से कई गोलियां मारी गई हैं। शव बुधवार की सुबह दुम्मा और कब्रिस्तान के बीच पाया गया।

शंकर प्रसाद की गोली मारकर कर दी गई हत्‍या।

संवाद सहयोगी, पूर्वी टुंंडी। पूर्वी टुंडी प्रखंड क्षेत्र के मैरानवाटांड़ पंचायत अंतर्गत दुम्मा गांव में मंगलवार की देर रात वनवासी कल्याण केन्द्र के जिला संपर्क प्रमुख सह मयरा मोदक समाज के केंद्रीय सदस्य, ग्राम रक्षा दल के प्रखंड अध्यक्ष सह समाजसेवी शंकर प्रसाद दे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नजदीक से गोलियां बरसाकर की गई हत्‍या उनका शव बुधवार की सुबह दुम्मा और कब्रिस्तान के बीच पाया गया। स्थानीय लोगों ने सुबह-सुबह उनके शव को देखा। इसके बाद पूर्वी टुंडी पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार संभवतः उन्हें सात गोली मारी गई है। घटनास्थल से पुलिस को गोली के कुछ खोखे व उनकी बाइक मिली हैं। शव को देखकर ऐसा लगता है कि गोली काफी नजदीक से मारी गई है। लोगों ने की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग घटना रात को उस वक्त हुई है, जब वह ग्राम रक्षा दल शहरपुरा अपने ड्यूटी पर जा रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएनएमएमसीएच भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मयरा मोदक समाज के केंद्रीय अध्यक्ष बिदेश दां, पूर्व मुखिया बिपिन दां ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ दिन पूर्व गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट को लेकर पूर्वी टुण्डी थाने में प्राथमिकी हुई थी। कुछ लोग इसे उसी घटना से जोड़ कर देख रहे हैं। स्वजन बोले- शूटर बुलाकर की गई हत्या शंकर के स्वजन ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वह आम लोगों की अक्सर मदद किया करते थे। साथ ही पुलिस का भी सहयोग करते थे। इस‍लिए वह कई लोगों की नजर में चढ़े हुए थे। स्वजन का कहना है कि उनकी हत्या शूटरों ने की है। किसी ने इसके लिए शूटर बुलाए हैं। उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारे को पकड़ने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर जल्द हत्‍यारों को नहीं पकड़ा जाता है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। दूूूसरी तरफ अभी एसएनएमएमसीएच में उनका पोस्‍टमार्टम चल रहा है, जहां काफी संख्‍या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं।

