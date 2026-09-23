SNMMCH में गूंजीं तीन किलकारियां, खुशियों के बीच एक नवजात की मौत से छाया मातम

जागरण संवाददाता, धनबाद। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH Dhanbad) में मंगलवार को एक साथ तीन किलकारियां गूंजीं तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। प्रसूता ने दो बेटियों और एक बेटे को जन्म दिया। तीन नन्हीं जिंदगियों के आगमन से अस्पताल का माहौल भी खुशी से भर उठा।

मगर यह खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी। जन्म के कुछ ही देर बाद एक नवजात की मौत हो गई। देखते ही देखते तीन किलकारियों की खुशी मातम में बदल गई और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

कुसुंडा के खरिकाबाद बस्ती निवासी बबली कुमारी को प्रसव पीड़ा होने पर एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। बबली का ससुराल मुकुंदा में है और उनके पति उत्तम रवानी हैं। चिकित्सकों की देखरेख में सुरक्षित प्रसव कराया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सहिया यशोदा देवी ने प्रसूता की देखभाल और सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।