धनबाद में बारिश की कमी जल्द होगी पूरी, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो प्रेशर से अगले 15 दिन भारी वर्षा का अनुमान

जागरण संवाददाता, धनबाद। सितंबर में अच्छी शुरुआत के बाद भी इस सप्ताह सामान्य से 48 प्रतिशत बारिश कम हुई। चार से 10 सितंबर के दौरान 61.2 मिलीमीटर की तुलना में 32 मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गई।

आनेवाले दिनों में बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 15 दिनों के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को सुबह से ही धनबाद में थम-थम कर कभी हल्की तो कभी मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से गुरुवार को दोपहर में कुछ देर तक बौछारें पड़ी। शाम में भी हल्की वर्षा हुई। अगले दो दिन इसका असर दिख सकता है।

शनिवार तक मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना बनी रहेगी। उसके बाद भी मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। 16 सितंबर तक आंधी-बारिश के संकेत मिल रहे हैं।