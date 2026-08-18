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धनबाद के दीनबंधु स्कूल के पास जर्जर दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला; चार वाहन क्षतिग्रस्त

By Ashish Singh Edited By: Mritunjay Pathak
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:33 PM (IST)

धनबाद में दीनबंधु स्कूल सीएमआरआइ के पास एक जर्जर दीवार गिरने से चार बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। यह हादसा स्कूल की छुट्टी से ठीक पहले हुआ।

दीवार अचानक भरभरा कर गिर जाने के बाद का नजारा। (फोटो जागरण)

दीवार अचानक भरभरा कर गिर जाने के बाद का नजारा। (फोटो जागरण)

HighLights

  1. दीनबंधु स्कूल सीएमआरआइ के पास जर्जर दीवार ढही।

  2. हादसे में चार मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त, दो महिलाएं बचीं।

  3. स्कूल की छुट्टी से पहले गिरने से बड़ा हादसा टला।

जागरण संवाददाता, धनबाद। डिनोबिली स्कूल सीएमआरआइ के पास मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गली नंबर 11 में एक पुरानी व जर्जर दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में आने से वहां खड़ी चार बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के समय पास से गुजर रही दो महिलाओं ने तत्परता दिखाते हुए भागकर अपनी जान बचाई। घटना के समय स्कूल में परीक्षाएं चल रही थीं और छुट्टी का समय सुबह 10:15 बजे निर्धारित था और दीवार 10:06 बजे गिरी।

गनीमत रही कि दीवार छुट्टी के तय समय से पहले ही गिर गई। इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बच्चे और अभिभावक गुजरते हैं। यदि यह हादसा स्कूल छूटने के समय होता, तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी।

बताया जा रहा है कि जिस परिसर की यह दीवार थी, उसे डिनोबिली स्कूल सीएमआरआइ प्रशासन खरीद जा चुका है। घटना के बाद मौके पर जुटे अभिभावकों और स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश देखा गया।

अभिभावकों का कहना था कि कई बार स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों से इस जर्जर दीवार को गिराने की मांग कर चुके थे। समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक बड़ा हादसा होते-होते बचा।