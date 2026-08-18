धनबाद के दीनबंधु स्कूल के पास जर्जर दीवार गिरी, बड़ा हादसा टला; चार वाहन क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, धनबाद। डिनोबिली स्कूल सीएमआरआइ के पास मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब गली नंबर 11 में एक पुरानी व जर्जर दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में आने से वहां खड़ी चार बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना के समय पास से गुजर रही दो महिलाओं ने तत्परता दिखाते हुए भागकर अपनी जान बचाई। घटना के समय स्कूल में परीक्षाएं चल रही थीं और छुट्टी का समय सुबह 10:15 बजे निर्धारित था और दीवार 10:06 बजे गिरी।