Dhanbad SIR: मैपिंग से छूटे 1.27 लाख मतदाताओं को नोटिस, सुनवाई के लिए बुला रहा निर्वाचन विभाग

जागरण संवाददाता, धनबाद। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मैपिंग से छूटे मतदाताओं की सुनवाई शुरू कर दी गई है।

धनबाद जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे 1,27,786 मतदाता हैं, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है, लेकिन उनका नाम ड्रॉफ्ट मतदाता सूची में शामिल है। जिला निर्वाचन विभाग अब इन्हें बारी-बारी से नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए बुला रहा है।

एसआईआर से जुड़े कार्यों के लिए जिले में कुल 35 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार संबंधित पदाधिकारी से नजदीकी बूथ, पंचायत भवन, कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) या अंचल अधिकारी (सीओ) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।