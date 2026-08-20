धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के मार्ग बदले, साउथ कटनी-मालखेड़ी में ठहराव; मध्य प्रदेश में मजदूर की मौत

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस समेत धनबाद होकर गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें बीना स्टेशन के यार्ड रिमाडलिंग और नान इंटरलाकिंग के दौरान अक्टूबर माह के अलग-अलग दिनों में मार्ग बदल कर चलेंगी।

11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस, 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस,13025 हावड़ा -भोपाल एक्सप्रेस एवं 13026 भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलेंगी। भोपाल, इटारसी, जबलपुर, कटनी साउथ व न्यू कटनी होकर मार्ग परिवर्तन के दौरान इन ट्रेनों का दो मिनट का अस्थायी ठहराव साउथ कटनी स्टेशन पर होगा।

दूसरी ओर, 22912 हावड़ा-इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस, 22911 इंदौर-हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस, 19413 अहमदाबाद-कोलकाता एक्सप्रेस, 19414 कोलकाता-अहमदाबाद एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें मार्ग बदलने के कारण ट्रेनें बीना मालखेड़ी, महादेवखेड़ी, गुना, रुठियाई और मक्सी होकर चलेंगी। मार्ग बदलने के दौरान मालखेड़ी स्टेशन पर रुकेंगी। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।

मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसे का शिकार हुआ 29 वर्षीय मजदूर बरवाअड्डा क्षेत्र के चकपलैया (खंडेरी) गांव निवासी 29 वर्षीय मजदूर अरुण मरांडी की मध्य प्रदेश के बड़गांव में ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। गुरुवार को जब एम्बुलेंस से अरुण का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, तो परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजनों ने बताया कि बरवाअड्डा क्षेत्र के एक श्रम ठेकेदार ने एजेंट के जरिए अरुण को टावर निर्माण कार्य के लिए मध्य प्रदेश भेजा था, जहां वह एक निजी कंपनी में कार्यरत था। काम पूरा करने के बाद वह ट्रेन पकड़कर घर लौट रहा था, इसी दौरान बड़गांव स्टेशन के पास दुर्घटना का शिकार हो गया।