धनबाद एसडीएम लोकेश बारंगे को मिला झमाडा का प्रभार, क्या पटरी पर ला पाएंगे

जागरण संवाददाता, धनबाद। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी झमाडा का प्रभार अब धनबाद के नए अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे को सौंपा गया है। पहले यह प्रभार उपायुक्त आदित्य रंजन के पास था।

28 वर्षीय आईएएस अधिकारी लोकेश बारंगे की धनबाद में बतौर अनुमंडल पदाधिकारी पहली पोस्टिंग मिली है। ऐसे में उन्हें झमाडा का अतिरिक्त प्रभार मिलने से उनपर काम की अतिरिक्त जवाबदेही मिली है।

धनबाद एसडीओ के अलावा झमाडा के प्रभारी अधिकारी के रूप में उनकी यह पोस्टिंग युवा नेतृत्व के रूप में देखी जा रही है। उनके प्रभार ग्रहण करने से झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के बैनर तले धनबाद और बोकारो जैसे खनन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास और स्थानीय कल्याण के लिए काम की गति तेज होने की संभावना है।