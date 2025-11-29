पैसा दो नहीं तो फेंक देंगे नवजात... Dhanbad Sadar Hospital के लेबर रूम का अमानवीय चेहरा उजागर

रेखा देवी ने बताया कि प्रसव के बाद नर्सों ने उनसे नजराने के नाम पर लगभग 4000 रुपये की मांग की। आर्थिक रूप से कमजोर रेखा देवी और उनके पति पवन कुमार ने पैसे देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद नर्सों ने नवजात जुड़वा बच्चों को फेंक देने तक की धमकी दे डाली।



रेखा देवी ने बताया कि धमकी और दबाव में आकर उनके पति ने किसी तरह ऑनलाइन 1000 रुपये लेबर रूम स्टाफ को दिए। इसके बाद भी नर्सें लगातार और पैसे मांगती रहीं। रेखा देवी ने कहा कि प्रसव के समय जिस संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता होती है, वहां उन्हें डर, धमकी और अपमान का सामना करना पड़ा।



घटना से भयभीत होकर रेखा देवी अपने दोनों नवजात शिशुओं को लेकर अस्पताल से सीधे धनबाद मेडिकल कॉलेज चली गईं। उनके साथ आई सहिया ने भी पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई है।