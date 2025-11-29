Language
    पैसा दो नहीं तो फेंक देंगे नवजात... Dhanbad Sadar Hospital के लेबर रूम का अमानवीय चेहरा उजागर

    By Mritunjay PathakEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:08 AM (IST)

    Dhanbad Sadar Hospital: धनबाद सदर अस्पताल के लेबर रूम में नवजात शिशु के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। अस्पताल कर्मचारियों पर परिजनों से पैसे मांगने और न देने पर बच्चे को फेंकने की धमकी देने का आरोप है। इस घटना ने अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर किया है और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है।

    धनबाद का सदर अस्पताल। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद सदर अस्पताल एक बार फिर मनमानी वसूली और अमानवीय व्यवहार के आरोपों से घिर गया है। शुक्रवार को कतरास की रहने वाली गर्भवती रेखा देवी ने अस्पताल के लेबर रूम की नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेखा देवी ने बताया कि प्रसव के बाद नर्सों ने उनसे नजराने के नाम पर लगभग 4000 रुपये की मांग की। आर्थिक रूप से कमजोर रेखा देवी और उनके पति पवन कुमार ने पैसे देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद नर्सों ने नवजात जुड़वा बच्चों को फेंक देने तक की धमकी दे डाली।

    रेखा देवी ने बताया कि धमकी और दबाव में आकर उनके पति ने किसी तरह ऑनलाइन 1000 रुपये लेबर रूम स्टाफ को दिए। इसके बाद भी नर्सें लगातार और पैसे मांगती रहीं। रेखा देवी ने कहा कि प्रसव के समय जिस संवेदनशीलता और सहयोग की आवश्यकता होती है, वहां उन्हें डर, धमकी और अपमान का सामना करना पड़ा।

    घटना से भयभीत होकर रेखा देवी अपने दोनों नवजात शिशुओं को लेकर अस्पताल से सीधे धनबाद मेडिकल कॉलेज चली गईं। उनके साथ आई सहिया ने भी पूरे मामले की जानकारी अधिकारियों को दी और लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

    सहिया ने बताया कि सदर अस्पताल के लेबर रूम में लंबे समय से मरीजों से बार-बार पैसे मांगे जाने की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल गरीब और जरूरतमंदों के इलाज का सहारा होते हैं, लेकिन यहां खुलेआम वसूली की घटनाएँ प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती हैं। पीड़ित परिवार ने जिला स्वास्थ्य विभाग से दोषी नर्सों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।