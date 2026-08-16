वक्त बदला, गाड़ियां बदलीं... लेकिन धनबाद ने सहेज लिया डीसी-एसएसपी की पुरानी सवारी का रुतबा

जागरण संवाददाता, धनबाद। कभी एंबेसडर कार का जमाना था। इसे सत्ता और प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। प्रधानमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक इसी कार से चलते थे। सफेद एंबेसडर के ऊपर लगी लाल बत्ती वाली गाड़ी जब सड़कों पर दौड़ती थी, तो लोगों के बीच अलग ही रौब और पावर का अहसास होता था।

विरासत फिर से जीवंत हो उठी अब उसी दौर की यादें धनबाद समाहरणालय में फिर से जीवंत हो गई हैं। धनबाद जिला प्रशासन ने अपनी गौरवशाली प्रशासनिक विरासत को संजोने के लिए अनूठी पहल की है। कभी धनबाद के डीसी और एसएसपी के इस्तेमाल में रही गाड़ियों को पुनर्निर्मित कर समाहरणालय परिसर में प्रदर्शित किया गया है।



धनबाद उपायुक्त की आधिकारिक एंबेसडर कार (जेएच 10 एच 0055) और धनबाद एसएसपी की मारुति जिप्सी (जेएच 10 सी 0022) को पूरी तरह दुरुस्त कर आमजनों के दीदार के लिए स्थापित किया गया है।

कभी सरकारी वाहनों का था अपना अलग ही रुतबा इन वाहनों के जरिए नई पीढ़ी को प्रशासनिक व्यवस्था के उस दौर से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, जब सरकारी वाहनों की अपनी अलग पहचान और रुतबा हुआ करता था। यह पहल धनबाद के प्रशासनिक इतिहास और विरासत को सहेजने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उपायुक्त ने कहा कि दशकों तक जिले की विधि-व्यवस्था, नीति निर्धारण और जनसेवा की मूक साक्षी रहीं इन दोनों गाड़ियों को उनके मूल स्वरूप में री-स्टोर किया गया है। कहा कि सरकारी सेवा से निष्प्रयोज्य हो चुके इन ऐतिहासिक महत्व के वाहनों को बचाकर उन्हें प्रशासनिक विरासत के रूप में संरक्षित किया गया है।

आम और खास हर कोई धरोहर का करेगा दीदार दोनों वाहनों की डेंटिंग, पेंटिंग, क्लासिक इंटीरियर, इंजन पार्ट्स, लाइट और लोगो को उनके मूल विंटेज लुक में है। दोनों वाहनों के जरिए प्रशासन व पुलिस के समन्वय को दर्शाया गया है।