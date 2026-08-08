धनबाद में राशन वितरण ठप, नए आदेश और पुराने सिस्टम में फंसी डोर स्टेप डिलीवरी

जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले में पीडीएस दुकानों को राशन की डोर स्टेप डिलिवरी नहीं मिलने से अगस्त माह का राशन वितरण शुरू नहीं हो पाया है। यह परेशानी शहरी क्षेत्र में है। इसका कारण सरकार का नया आदेश और पुरानी कार्यप्रणाली को माना जा रहा है।

नए आदेश में केंद्र सरकार के गोदाम से राशन का उठाव कर सीधे पीडीएस तक पहुंचाना है, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत राशन का परिवहन केंद्र सरकार के गोदाम से राज्य सरकार के गोदाम तक और फिर यहां से पीडीएस दुकान तक होती है। इस व्यवस्था में बदलाव होने पर परिवहन करने वाले ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

यह है मामला 28 जुलाई 2026 को खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से डायरेक्ट डोर स्टेप डिलीवरी संबंधी आदेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के गोदाम से राशन का उठाव कर सीधे पीडीएस दुकानदारों तक पहुंचाना है, लेकिन राशन परिवहन को लेकर अब तक नया टेंडर नहीं हो पाया है। पुराने टेंडर और एकरारनामा के अनुसार, केंद्र सरकार के गोदाम से राशन उठाव कर राज्य सरकार के गोदाम में लाया जाता है और फिर यहां से पीडीएस दुकानों तक पहुंचता है। इसके लिए विभागीय प्रविधान अनुसार परिवहन करने वाले वाहन को प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर 40 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसी भुगतान राशि को लेकर परिवहन करने वालों और विभाग के बीच जिच बरकरार है। डीलरों की शिकायत गोधर के पीडीएस डीलर बिनोद कुमार ने मामले को लेकर विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी धनबाद को एक पत्र देकर बताया है कि डोर स्टेप डिलिवरी नहीं होने के कारण वार्ड संख्या छह से लेकर 44 तक यानी कुल 39 वार्डों में अगस्त माह का राशन प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सरकारी आदेशानुसार अगस्त के साथ-साथ सितंबर और अक्टूबर माह का भी राशन पीडीएस को उपलब्ध कराना है।

उन्होंने यह भी कहा कि राशन का परिवहन करने वाले यदि आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। रिंकू जालान को पूरे जिले का राशन परिवहन की जिम्मेवारी पूर्व के हुए टेंडर के बाद रिंकू जालान नामक व्यक्ति को पूरे जिले में राशन का परिवहन करने के लिए एकरारनामा किया गया है। फिलहाल रिंकू जालान की ही व्यवस्था के तहत राशन उठाव और परिवहन किया जाता है।

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राज्य सरकार के नए आदेश में यह साफ वर्णित है कि केंद्र सरकार के गोदाम से पीडीएस दुकानों तक राशन उठाव की जिम्मेवारी एकरारनामा के तहत होगी। ऐसा नहीं करने पर परिवहन एजेंसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है, लेकिन विभाग के लाख कोशिशों के बावजूद भी राशन उठाव और परिवहन दोनों ठप है। तीन अधिकारी तैनात, फिर भी नहीं पहुंचा राशन डायरेक्ट डोर स्टेप डिलिवरी सुनिश्चित कराने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी की ओर से तीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की तैनाती की गई है। इसमें अबिनाश कुमार राय को वार्ड संख्या छह, सात और 16 से 20 तक, टिंकू कुमार दास को वार्ड संख्या आठ से 15 तक और राजदीप उरांव को वार्ड संख्या 21 से 45 तक राशन उठाव के लिए क्षेत्र आवंटित हैं।

इसके बावजूद भी राशन का न तो उठाव हो रहा है और न ही परिवहन संभव हो पाया है। वहीं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी भी केवल समस्या के समाधान का आश्वासन दे रहे हैं। परिवहन के लिए टेंडर का भी आदेश राज्य कार्यालय की ओर से डायरेक्ट डोर स्टेप डिलिवरी के लिए नया टेंडर करने का भी आदेश है। इसके तहत अब परिवहन करने वालों को 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से परिवहन के लिए भुगतान किया जाएगा। यह टेंडर जिला स्तर पर किया जाना है।